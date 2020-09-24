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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:52
Долярчик написав: jump написав:
Второй занялся накопительством в самый активный период своей жизни, когда нужно тратить, когда маленькие дети, которых можно свозить в Турцию/Египет, купить удобный минивен для семьи, купить трешку, а не ютиться в переделанной однушке."
Подумайте і не робіть тієї х..йні, над якою зараз страждаєте...
Напевно, це повчають ті, у яких вже є, як мінімум, 1 бетон під здачу в оренду!
І, якщо таких послухати, то можна не вспівши поїхати 2-3 рази в Єгипет/Туреччину, чи купивши "корито", яке потім тільки й "сосе" кошти - як вже гроші закінчаться під ноль!
А далі що? Зуби на полицю?
Ні, спочатку потрібно створити "кеш-флоу"! А тоді вже жити в своє задоволення!
А це - не так вже й далеко - 2-3р!
(і мені ще 40 - нема
)
Квесторе_поверніться написав:
Яка ціна метра зараз у Вашої мрії?
Була(до 1го листопада) ~ 15К м2 в черзі із здачею наступного року!
А, тепер(піднявши двічі за останній місяць ціну) - переступило 17,5К за м2!!!
По "старій ціні" є хіба що здача в кінці 22го року!(але, мені таке нах не треба)
К НГ поднимут до 20К и сделают акцию по 19К...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:08
RedApple написав:
Вітання всім!
Роздумую над варіантом купівлі квартири в Містечку Підзамче. Але ціна вже 22тис/м2.
Досить подобається локація, але відлякує репутація Ріелу з постійними тривалими затримками.
Що думаєте про таку інвестицію?
Забудьте про Ріел. Ще краще поспілкуєтеся з власниками Британії.
Після того самі будете шукати надійного забудовника.
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+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:55
ol_zy написав: Долярчик написав:
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Була(до 1го листопада) ~ 15К м2 в черзі із здачею наступного року!
А, тепер(піднявши двічі за останній місяць ціну) - переступило 17,5К за м2!!!
По "старій ціні" є хіба що здача в кінці 22го року!(але, мені таке нах не треба)
К НГ поднимут до 20К и сделают акцию по 19К...
Та то ті ціни виявились не правильні ні на ЛУН, ні в забудовника на сайті!
А реальні ціни виявились лише в забудовника у ВП!
І вони, зовсім не тішать!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:49
jump написав:Козак-характерник
Вітання!
Ви вже тут чи залишились у бундесі?
як на чужині?
можливо якусь німкеню обкрутили?
чи який бізнес відкрили?
Щирі козацькі вітання!
Я у Львові з кінця серпня. Заробив і під грушу поклав. Не бачу сенсу вкладати гроші кудись. Тільки готівка. Долярчику теж не раджу лізти в бетон.
Зараз, як ніколи, важливі мобільні гроші.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:02
Трошки закинув в банк ,,Львів" під жалюгідні 11%.
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Bolt
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:24
Bolt написав:
Трошки закинув в банк ,,Львів" під жалюгідні 11%.
Це досягнення в нинішній час)). Зелена плесінь навіть депозити зробила маловигідними. Сидіти в кеші і чекати,на все що приходиться))
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:22
Ethereum написав: Bolt написав:
Трошки закинув в банк ,,Львів" під жалюгідні 11%.
Це досягнення в нинішній час)). Зелена плесінь навіть депозити зробила маловигідними. Сидіти в кеші і чекати,на все що приходиться))
Порівняно з приватовськими 7,5 трохи краще+можливість забрати гроші до закінчення терміну.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 12:41
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Квесторе_поверніться
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