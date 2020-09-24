Додано: Суб 05 гру, 2020 22:11

jump написав: цікаві історії

цікаві історії

Вчорашні парторги і замполіти, які звинувачували нас у антирадянщині, тепер розмахують новими прапорами і наживаються на війні. Василя Стуса, Юрія Литвина, Олексу Тихого було вбито, а їхні ідейні антиподи ─ Медведчук, Кравчук, Марчук і досі на плаву.

Ми наївно вважали, що якщо народу дати свободу слова, він стане мудрішим і відповідальнішим

свідомість людей залишилася такою ж самою

─ Слухай, як тобі вдалося не розчаруватися в житті, в людях, в країні? Адже все, про що ми мріяли, виявилося ілюзією.Політика остаточно перетворилася на бізнес.Свобода слова.... Коли будеш читати деякі коментарі під цим матеріалом, згадай і про цю ілюзію.─ Так, світ став зліший, ─ відповідає Алік. ─ Але я ніколи не дивився на нього через рожеві окуляри, навіщо ж мені зараз дивитися на нього через чорні?Я як і раніше вірю в любов і добро. А розчаруватися у всьому, відмахнутися ─ це найлегше.Так, ти правий ─. Навіть маючи вибір у 1991 році, наш народ обрав не Чорновола, а Кравчука. І мріяти про те, що у нашій країні з'явиться свій Вацлав Гавел, теж не доводиться. Але це ще не підстава опускати руки…Я багато разів міг піддатися розчаруванню, але що б мені це дало?