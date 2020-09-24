Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jump написав:Второй занялся накопительством в самый активный период своей жизни, когда нужно тратить, когда маленькие дети, которых можно свозить в Турцию/Египет, купить удобный минивен для семьи, купить трешку, а не ютиться в переделанной однушке."
Подумайте і не робіть тієї х..йні, над якою зараз страждаєте...
Напевно, це повчають ті, у яких вже є, як мінімум, 1 бетон під здачу в оренду! І, якщо таких послухати, то можна не вспівши поїхати 2-3 рази в Єгипет/Туреччину, чи купивши "корито", яке потім тільки й "сосе" кошти - як вже гроші закінчаться під ноль! А далі що? Зуби на полицю?
Ні, спочатку потрібно створити "кеш-флоу"! А тоді вже жити в своє задоволення! А це - не так вже й далеко - 2-3р! (і мені ще 40 - нема )
Квесторе_поверніться написав:Яка ціна метра зараз у Вашої мрії?
Була(до 1го листопада) ~ 15К м2 в черзі із здачею наступного року! А, тепер(піднявши двічі за останній місяць ціну) - переступило 17,5К за м2!!! По "старій ціні" є хіба що здача в кінці 22го року!(але, мені таке нах не треба)
RedApple написав:Вітання всім! Роздумую над варіантом купівлі квартири в Містечку Підзамче. Але ціна вже 22тис/м2. Досить подобається локація, але відлякує репутація Ріелу з постійними тривалими затримками. Що думаєте про таку інвестицію?
Забудьте про Ріел. Ще краще поспілкуєтеся з власниками Британії. Після того самі будете шукати надійного забудовника.
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Долярчик написав:[quot Була(до 1го листопада) ~ 15К м2 в черзі із здачею наступного року! А, тепер(піднявши двічі за останній місяць ціну) - переступило 17,5К за м2!!! По "старій ціні" є хіба що здача в кінці 22го року!(але, мені таке нах не треба)
К НГ поднимут до 20К и сделают акцию по 19К...
Та то ті ціни виявились не правильні ні на ЛУН, ні в забудовника на сайті! А реальні ціни виявились лише в забудовника у ВП! І вони, зовсім не тішать!
jump написав:Козак-характерник Вітання! Ви вже тут чи залишились у бундесі? як на чужині? можливо якусь німкеню обкрутили? чи який бізнес відкрили?
Щирі козацькі вітання! Я у Львові з кінця серпня. Заробив і під грушу поклав. Не бачу сенсу вкладати гроші кудись. Тільки готівка. Долярчику теж не раджу лізти в бетон. Зараз, як ніколи, важливі мобільні гроші.
─ Слухай, як тобі вдалося не розчаруватися в житті, в людях, в країні? Адже все, про що ми мріяли, виявилося ілюзією.
Вчорашні парторги і замполіти, які звинувачували нас у антирадянщині, тепер розмахують новими прапорами і наживаються на війні. Василя Стуса, Юрія Литвина, Олексу Тихого було вбито, а їхні ідейні антиподи ─ Медведчук, Кравчук, Марчук і досі на плаву.
Політика остаточно перетворилася на бізнес.
Свобода слова... Ми наївно вважали, що якщо народу дати свободу слова, він стане мудрішим і відповідальнішим. Коли будеш читати деякі коментарі під цим матеріалом, згадай і про цю ілюзію.
─ Так, світ став зліший, ─ відповідає Алік. ─ Але я ніколи не дивився на нього через рожеві окуляри, навіщо ж мені зараз дивитися на нього через чорні?
Я як і раніше вірю в любов і добро. А розчаруватися у всьому, відмахнутися ─ це найлегше.
Так, ти правий ─ свідомість людей залишилася такою ж самою. Навіть маючи вибір у 1991 році, наш народ обрав не Чорновола, а Кравчука. І мріяти про те, що у нашій країні з'явиться свій Вацлав Гавел, теж не доводиться. Але це ще не підстава опускати руки…
Я багато разів міг піддатися розчаруванню, але що б мені це дало?
Крім мене, ще хтось відвідував ВП на днях? Ціни на ЛУН співпадають? Ціни на місці, чи може падають? Вся правда якраз захована у ВП!
Витягуєте каклєту франклінів/чи гривників і кажете: "Купую ВЖЕ у вас квартиру з гарною знижкою, наприклад, -20% від вашої стандартної ціни!" Ну, і там ще додаєте про пандемію/зубожіння/і підняття цін на комуналь!
А тоді те, що вам відповіли/запропонували - відписуєте тут, на цій гілці