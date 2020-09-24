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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 590591592593>
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:52

  Долярчик написав:
  jump написав:Второй занялся накопительством в самый активный период своей жизни, когда нужно тратить, когда маленькие дети, которых можно свозить в Турцию/Египет, купить удобный минивен для семьи, купить трешку, а не ютиться в переделанной однушке."

Подумайте і не робіть тієї х..йні, над якою зараз страждаєте...

Напевно, це повчають ті, у яких вже є, як мінімум, 1 бетон під здачу в оренду!
І, якщо таких послухати, то можна не вспівши поїхати 2-3 рази в Єгипет/Туреччину, чи купивши "корито", яке потім тільки й "сосе" кошти - як вже гроші закінчаться під ноль!
А далі що? Зуби на полицю?

Ні, спочатку потрібно створити "кеш-флоу"! А тоді вже жити в своє задоволення!
А це - не так вже й далеко - 2-3р!
(і мені ще 40 - нема ;) )
  Квесторе_поверніться написав:Яка ціна метра зараз у Вашої мрії?

Була(до 1го листопада) ~ 15К м2 в черзі із здачею наступного року!
А, тепер(піднявши двічі за останній місяць ціну) - переступило 17,5К за м2!!!
По "старій ціні" є хіба що здача в кінці 22го року!(але, мені таке нах не треба)

К НГ поднимут до 20К и сделают акцию по 19К...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:08

  RedApple написав:Вітання всім!
Роздумую над варіантом купівлі квартири в Містечку Підзамче. Але ціна вже 22тис/м2.
Досить подобається локація, але відлякує репутація Ріелу з постійними тривалими затримками.
Що думаєте про таку інвестицію?



Забудьте про Ріел. Ще краще поспілкуєтеся з власниками Британії.
Після того самі будете шукати надійного забудовника.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:55

  ol_zy написав:
  Долярчик написав:[quot
Була(до 1го листопада) ~ 15К м2 в черзі із здачею наступного року!
А, тепер(піднявши двічі за останній місяць ціну) - переступило 17,5К за м2!!!
По "старій ціні" є хіба що здача в кінці 22го року!(але, мені таке нах не треба)

К НГ поднимут до 20К и сделают акцию по 19К...

Та то ті ціни виявились не правильні ні на ЛУН, ні в забудовника на сайті!
А реальні ціни виявились лише в забудовника у ВП!
І вони, зовсім не тішать!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:49

  jump написав:Козак-характерник
Вітання!
Ви вже тут чи залишились у бундесі?
як на чужині?
можливо якусь німкеню обкрутили? :lol:
чи який бізнес відкрили? 8)

Щирі козацькі вітання! :) Я у Львові з кінця серпня. Заробив і під грушу поклав. Не бачу сенсу вкладати гроші кудись. Тільки готівка. Долярчику теж не раджу лізти в бетон. :) Зараз, як ніколи, важливі мобільні гроші.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 21:38

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Козак-характерник написав:Долярчику теж не раджу лізти в бетон. :) Зараз, як ніколи, важливі мобільні гроші.


там уже давно B2B головного мозку....

цікаві історії:

Львів і його села. Як місто розширювало свої території
http://tvoemisto.tv/exclusive/lviv_114994.html

Пригоди у країні Хіпляндія. Як львівські "діти квітів" руйнували СРСР
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/12/4/7275683/
можливо хтось знайде себе 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:11

  jump написав:цікаві історії

─ Слухай, як тобі вдалося не розчаруватися в житті, в людях, в країні? Адже все, про що ми мріяли, виявилося ілюзією.

Вчорашні парторги і замполіти, які звинувачували нас у антирадянщині, тепер розмахують новими прапорами і наживаються на війні. Василя Стуса, Юрія Литвина, Олексу Тихого було вбито, а їхні ідейні антиподи ─ Медведчук, Кравчук, Марчук і досі на плаву.

Політика остаточно перетворилася на бізнес.

Свобода слова... Ми наївно вважали, що якщо народу дати свободу слова, він стане мудрішим і відповідальнішим. Коли будеш читати деякі коментарі під цим матеріалом, згадай і про цю ілюзію.

─ Так, світ став зліший, ─ відповідає Алік. ─ Але я ніколи не дивився на нього через рожеві окуляри, навіщо ж мені зараз дивитися на нього через чорні?

Я як і раніше вірю в любов і добро. А розчаруватися у всьому, відмахнутися ─ це найлегше.

Так, ти правий ─ свідомість людей залишилася такою ж самою. Навіть маючи вибір у 1991 році, наш народ обрав не Чорновола, а Кравчука. І мріяти про те, що у нашій країні з'явиться свій Вацлав Гавел, теж не доводиться. Але це ще не підстава опускати руки…

Я багато разів міг піддатися розчаруванню, але що б мені це дало?
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 16:14

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Крім мене, ще хтось відвідував ВП на днях?
Ціни на ЛУН співпадають? ;)
Ціни на місці, чи може падають? ;)
Вся правда якраз захована у ВП!

Витягуєте каклєту франклінів/чи гривників і кажете: "Купую ВЖЕ у вас квартиру з гарною знижкою, наприклад, -20% від вашої стандартної ціни!" :) Ну, і там ще додаєте про пандемію/зубожіння/і підняття цін на комуналь! :mrgreen:

А тоді те, що вам відповіли/запропонували - відписуєте тут, на цій гілці :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 18:40

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Козак-характерник написав:Не бачу сенсу вкладати гроші кудись. Тільки готівка.


Будьмо, КХ!!!
так то воно так, але ж міль (підступна інфляція) буде жерти ваші кревні!
і не шкода свого часу і поту? ..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 20:05

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Не бачу сенсу вкладати гроші кудись. Тільки готівка.


Будьмо, КХ!!!
так то воно так, але ж міль (підступна інфляція) буде жерти ваші кревні!
і не шкода свого часу і поту? ..

В бетонометрах теж йде інфляція.Таке враження , що останнім часом бетонометри клепають швидше ніж гроші.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 21:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:В бетонометрах теж йде інфляція.Таке враження , що останнім часом бетонометри клепають швидше ніж гроші.

Це актив в правильному місці який буде рости коли буде рости економіка Неньки України...будем надіятися і чекати росту.
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