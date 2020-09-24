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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 590591592593
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:01

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Не бачу сенсу вкладати гроші кудись. Тільки готівка.


Будьмо, КХ!!!
так то воно так, але ж міль (підступна інфляція) буде жерти ваші кревні!
і не шкода свого часу і поту? ..

Будьмо! :) Немає кращої інвестиціії в Україні, ніж $. :) Купівельна спроможність вирівняється з девалом гривні.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 06:20

  Козак-характерник написав:
  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Не бачу сенсу вкладати гроші кудись. Тільки готівка.


Будьмо, КХ!!!
так то воно так, але ж міль (підступна інфляція) буде жерти ваші кревні!
і не шкода свого часу і поту? ..

Будьмо! :) Немає кращої інвестиціії в Україні, ніж $. :) Купівельна спроможність вирівняється з девалом гривні.

Скільки там вже євро-доллар?! 1:1,21, а на мінімалках було 1:1,05
Bolt
 
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