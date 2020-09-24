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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 гру, 2020 22:01
greenozon написав: Козак-характерник написав:
Не бачу сенсу вкладати гроші кудись. Тільки готівка.
Будьмо, КХ!!!
так то воно так, але ж міль (підступна інфляція) буде жерти ваші кревні!
і не шкода свого часу і поту? ..
Будьмо!
Немає кращої інвестиціії в Україні, ніж $.
Купівельна спроможність вирівняється з девалом гривні.
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Козак-характерник
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Додано: Пон 07 гру, 2020 06:20
Козак-характерник написав: greenozon написав: Козак-характерник написав:
Не бачу сенсу вкладати гроші кудись. Тільки готівка.
Будьмо, КХ!!!
так то воно так, але ж міль (підступна інфляція) буде жерти ваші кревні!
і не шкода свого часу і поту? ..
Будьмо!
Немає кращої інвестиціії в Україні, ніж $.
Купівельна спроможність вирівняється з девалом гривні.
Скільки там вже євро-доллар?! 1:1,21, а на мінімалках було 1:1,05
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