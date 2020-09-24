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У Брюховичах на території колишнього табору збудують вісім багатоповерхівок
В Брюховичах на вулиці Широкій, 22 дозволили будівництво багатоповерхового житла, хоча згідно з генпланом селища, це резервні території садибної житлової забудови та лісопарки. На ділянці вже зрізали частину дерев.
Згідно з генпланом, тут був учбовий центр обленерго, хоча ця територія більш відома як табір «Енергетик». «Львівобленерго» продало будівлі табору «Сіті Консалт Груп» влітку минулого року.
Тут будуватимуть «ЖК Грінвуд 3». Як на вказано на сайті компанії, планують збудувати 8 п’ятиповерхових будинків на 12 секцій, тобто загалом 600 квартир.
Долярчик написав:Так, Чорна п'ятниця пройшла, а "мій" забудовник ані чи-чирк про знижки в тому ЖК, що я планую інвестувати! Вже сумніви закрадаються про "передноворічні знижки"
на київській гілці гарно про Вас написали: "Мотивы двух участников мне не понятны. КК и Доллярчика. Первый уже в возрасте, пора думать о вечном на берегу теплого океана или заниматься политикой/общественной/благотворительной деятельностью, а не продолжать бесцельно накапливать метры. Разве это интересно? Разве он может потратить эти деньги на себя? Второй занялся накопительством в самый активный период своей жизни, когда нужно тратить, когда маленькие дети, которых можно свозить в Турцию/Египет, купить удобный минивен для семьи, купить трешку, а не ютиться в переделанной однушке."
Подумайте і не робіть тієї х..йні, над якою зараз страждаєте...
бабло тре кувати коли кується, і дбати про кешфло, який працюватиме на тебе, коли ти вже не хотітимеш/могтимеш працювати сам.
а відпочити встигне з онуками в компанії акурта, якщо матиме той кешфло
Долярчик написав:Була(до 1го листопада) ~ 15К м2 в черзі із здачею наступного року! А, тепер(піднявши двічі за останній місяць ціну) - переступило 17,5К за м2!!! По "старій ціні" є хіба що здача в кінці 22го року!(але, мені таке нах не треба)
Долярчик написав:Була(до 1го листопада) ~ 15К м2 в черзі із здачею наступного року! А, тепер(піднявши двічі за останній місяць ціну) - переступило 17,5К за м2!!! По "старій ціні" є хіба що здача в кінці 22го року!(але, мені таке нах не треба)
чим тебе не влаштовує листопад 22го?
То ціни - НЕправдиві! Хоча чого - вони правдиві, на аеродромні неліквіди в нанадцятій черзі! А правдиві - то ~ 18 500м2 на неліквід у черзі на 21й рік(а на ліквідні ~ 20 500м2, але вже всі розібрані) і ~ 17 500-18 500(залежно від поверху) на чергу 22го року, але вибір ще трохи є!
Bolt написав:Моя 2к з півжлобремонтом в хруші неподалік Океану пішла за 6к.
це скільки доходності, 5% в грн?
Напівжлоб ремонт з новою кухньою обішовся десь 60-65кг(повністтю робив сам)Техніка вся самсунг десь 7-річна(замінив собі в будинку на нову.Шафи, дивани совок.Серванти повикидував.Хата спадкова(2кг за переоформлення)Так, що ХЗ від чого ту доходність рахувати.
Bolt написав:Моя 2к з півжлобремонтом в хруші неподалік Океану пішла за 6к.
це скільки доходності, 5% в грн?
Напівжлоб ремонт з новою кухньою обішовся десь 60-65кг(повністтю робив сам)Техніка вся самсунг десь 7-річна(замінив собі в будинку на нову.Шафи, дивани совок.Серванти повикидував.Хата спадкова(2кг за переоформлення)Так, що ХЗ від чого ту доходність рахувати.
А за скільки ~ її можна продати/купити в такому стані, як вона зараз?