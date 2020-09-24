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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 591592593594
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:А за скільки ~ її можна продати/купити в такому стані, як вона зараз?

А за скільки Ви її взяли б?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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