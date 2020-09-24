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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 591592593594
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:А за скільки ~ її можна продати/купити в такому стані, як вона зараз?

А за скільки Ви її взяли б?
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:16

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:Моя 2к з півжлобремонтом в хруші неподалік Океану пішла за 6к.

це скільки доходності, 5% в грн?

Напівжлоб ремонт з новою кухньою обішовся десь 60-65кг(повністтю робив сам)Техніка вся самсунг десь 7-річна(замінив собі в будинку на нову.Шафи, дивани совок.Серванти повикидував.Хата спадкова(2кг за переоформлення)Так, що ХЗ від чого ту доходність рахувати.

А за скільки ~ її можна продати/купити в такому стані, як вона зараз?[/quote]
Там 48 м, але перший поверх.Думаю десь 30-35куе
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 16:44

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:А за скільки ~ її можна продати/купити в такому стані, як вона зараз?

А за скільки Ви її взяли б?

Нажаль, чи на щастя - вторинку з ЦО - не розглядаю, як інвестицію!
Ну, хіба що з великим дисконтом ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 17:00

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Там 48 м, але перший поверх.Думаю десь 30-35куе

Так, як зараз ситуація в країні не найкраща(хоч це зовсім не заважає забудовникам лупити конячі цінники), то беремо нижній поріг 30К.
Тобто виходить ~ 12р. окупності, що не є дуже зле!
Але, погано те, що чим далі, тим важче таку квартиру продати.

Тому, якщо б я мав 30К і був вибір між вашою 48м2 і новобудом з меншою площею(наприклад 30м2 з косметичним ремонтом) з ІО в аналогічній локації - я б вибрав новобуд!
Тому, що продати, скажімо через 5р. вашу 48м2 і новобуд 30м2 - небо і земля! (імхо)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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