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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 гру, 2020 15:11
Долярчик написав:
А за скільки ~ її можна продати/купити в такому стані, як вона зараз?
А за скільки Ви її взяли б?
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Додано: Пон 07 гру, 2020 16:16
Долярчик написав: flyman написав: Bolt написав:
Моя 2к з півжлобремонтом в хруші неподалік Океану пішла за 6к.
це скільки доходності, 5% в грн?
Напівжлоб ремонт з новою кухньою обішовся десь 60-65кг(повністтю робив сам)Техніка вся самсунг десь 7-річна(замінив собі в будинку на нову.Шафи, дивани совок.Серванти повикидував.Хата спадкова(2кг за переоформлення)Так, що ХЗ від чого ту доходність рахувати.
А за скільки ~ її можна продати/купити в такому стані, як вона зараз?[/quote]
Там 48 м, але перший поверх.Думаю десь 30-35куе
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Bolt
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Додано: Пон 07 гру, 2020 16:44
Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
А за скільки ~ її можна продати/купити в такому стані, як вона зараз?
А за скільки Ви її взяли б?
Нажаль, чи на щастя - вторинку з ЦО - не розглядаю, як інвестицію!
Ну, хіба що з великим дисконтом
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Пон 07 гру, 2020 17:00
Bolt написав:
Там 48 м, але перший поверх.Думаю десь 30-35куе
Так, як зараз ситуація в країні не найкраща(хоч це зовсім не заважає забудовникам лупити конячі цінники), то беремо нижній поріг 30К.
Тобто виходить ~ 12р. окупності, що не є дуже зле!
Але, погано те, що чим далі, тим важче таку квартиру продати.
Тому, якщо б я мав 30К і був вибір між вашою 48м2 і новобудом з меншою площею(наприклад 30м2 з косметичним ремонтом) з ІО в аналогічній локації - я б вибрав новобуд!
Тому, що продати, скажімо через 5р. вашу 48м2 і новобуд 30м2 - небо і земля! (імхо)
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Пон 07 гру, 2020 19:33
Долярчик написав: Bolt написав:
Там 48 м, але перший поверх.Думаю десь 30-35куе
Так, як зараз ситуація в країні не найкраща(хоч це зовсім не заважає забудовникам лупити конячі цінники), то беремо нижній поріг 30К.
Тобто виходить ~ 12р. окупності, що не є дуже зле!
Але, погано те, що чим далі, тим важче таку квартиру продати.
Тому, якщо б я мав 30К і був вибір між вашою 48м2 і новобудом з меншою площею(наприклад 30м2 з косметичним ремонтом) з ІО в аналогічній локації - я б вибрав новобуд!
Тому, що продати, скажімо через 5р. вашу 48м2 і новобуд 30м2 - небо і земля! (імхо)
Думаю , років через п"ять все буде проблематично продати.
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Bolt
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