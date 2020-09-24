А за скільки Ви її взяли б?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 гру, 2020 15:11
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
А за скільки Ви її взяли б?
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Додано: Пон 07 гру, 2020 16:16
А за скільки ~ її можна продати/купити в такому стані, як вона зараз?[/quote]
Там 48 м, але перший поверх.Думаю десь 30-35куе
Додано: Пон 07 гру, 2020 16:44
Нажаль, чи на щастя - вторинку з ЦО - не розглядаю, як інвестицію!
Ну, хіба що з великим дисконтом
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 07 гру, 2020 17:00
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Так, як зараз ситуація в країні не найкраща(хоч це зовсім не заважає забудовникам лупити конячі цінники), то беремо нижній поріг 30К.
Тобто виходить ~ 12р. окупності, що не є дуже зле!
Але, погано те, що чим далі, тим важче таку квартиру продати.
Тому, якщо б я мав 30К і був вибір між вашою 48м2 і новобудом з меншою площею(наприклад 30м2 з косметичним ремонтом) з ІО в аналогічній локації - я б вибрав новобуд!
Тому, що продати, скажімо через 5р. вашу 48м2 і новобуд 30м2 - небо і земля! (імхо)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:33
Думаю , років через п"ять все буде проблематично продати.
Додано: Вів 08 гру, 2020 16:44
Наверняка новострой будет актуальнее, особенно если это комплекс с инфраструктурой
Додано: Чет 10 гру, 2020 11:29
Де Ви таке у Львові бачили?
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Додано: Чет 10 гру, 2020 15:34
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ну що, може то вже по чуть-чуть привідкривати свої карти?
Так от - ще раз перебронював!
- але то не Авалон, що можна було кошти забудовнику перекинути за ОДНУ гривню комісії!
- тут ще треба вишукувати банк, з якого мені буде більш вигідно перекидати кошти!
Це перша незручність, а друга -
Не можливо самому назначити час підписання договору!
- потрібно підлаштовуватись під специфічний робочий час їхнього юриста!
Покищо, якось так....
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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