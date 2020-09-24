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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 592593594595
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 23:10

  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:Стосовно банку, поговоріть з забудовником, як правило в них є готові рішення для оплати покупки

Дали трьох :) (з одним, то вони дуже тісно працюють)
А я знайшов зручнішого(бо в нього депо тримаю) і навіть, трішки дешевшого? :)


Ріел?
no233228
 
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