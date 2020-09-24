|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 10 гру, 2020 23:10
Долярчик написав: Львівський БатяР написав:
Стосовно банку, поговоріть з забудовником, як правило в них є готові рішення для оплати покупки
Дали трьох
(з одним, то вони дуже тісно працюють)
А я знайшов зручнішого(бо в нього депо тримаю) і навіть, трішки дешевшого?
Ріел?
-
no233228
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 10.12.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8761
|1088017
|
|
|1262
|165791
|
|
|149
|8083
|
|