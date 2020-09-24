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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 592593594595
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 23:10

  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:Стосовно банку, поговоріть з забудовником, як правило в них є готові рішення для оплати покупки

Дали трьох :) (з одним, то вони дуже тісно працюють)
А я знайшов зручнішого(бо в нього депо тримаю) і навіть, трішки дешевшого? :)


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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:51

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:Моя 2к з півжлобремонтом в хруші неподалік Океану пішла за 6к.

це скільки доходності, 5% в грн?

Напівжлоб ремонт з новою кухньою обішовся десь 60-65кг(повністтю робив сам)Техніка вся самсунг десь 7-річна(замінив собі в будинку на нову.Шафи, дивани совок.Серванти повикидував.Хата спадкова(2кг :oops: за переоформлення)Так, що ХЗ від чого ту доходність рахувати.

від поточної ціни аналогів з олх.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:53

quote="5115905:Bolt"
  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:Моя 2к з півжлобремонтом в хруші неподалік Океану пішла за 6к.

це скільки доходності, 5% в грн?

Напівжлоб ремонт з новою кухньою обішовся десь 60-65кг(повністтю робив сам)Техніка вся самсунг десь 7-річна(замінив собі в будинку на нову.Шафи, дивани совок.Серванти повикидував.Хата спадкова(2кг за переоформлення)Так, що ХЗ від чого ту доходність рахувати.

А за скільки ~ її можна продати/купити в такому стані, як вона зараз?[/quote]
Там 48 м, але перший поверх.Думаю десь 30-35куе

-------

дохідність 8% в грн., як на депо
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flyman
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