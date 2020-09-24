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Bolt написав:Моя 2к з півжлобремонтом в хруші неподалік Океану пішла за 6к.
це скільки доходності, 5% в грн?
Напівжлоб ремонт з новою кухньою обішовся десь 60-65кг(повністтю робив сам)Техніка вся самсунг десь 7-річна(замінив собі в будинку на нову.Шафи, дивани совок.Серванти повикидував.Хата спадкова(2кг за переоформлення)Так, що ХЗ від чого ту доходність рахувати.
Bolt написав:Моя 2к з півжлобремонтом в хруші неподалік Океану пішла за 6к.
це скільки доходності, 5% в грн?
Напівжлоб ремонт з новою кухньою обішовся десь 60-65кг(повністтю робив сам)Техніка вся самсунг десь 7-річна(замінив собі в будинку на нову.Шафи, дивани совок.Серванти повикидував.Хата спадкова(2кг за переоформлення)Так, що ХЗ від чого ту доходність рахувати.
А за скільки ~ її можна продати/купити в такому стані, як вона зараз?[/quote] Там 48 м, але перший поверх.Думаю десь 30-35куе
Bolt написав:Моя 2к з півжлобремонтом в хруші неподалік Океану пішла за 6к.
це скільки доходності, 5% в грн?
Напівжлоб ремонт з новою кухньою обішовся десь 60-65кг(повністтю робив сам)Техніка вся самсунг десь 7-річна(замінив собі в будинку на нову.Шафи, дивани совок.Серванти повикидував.Хата спадкова(2кг за переоформлення)Так, що ХЗ від чого ту доходність рахувати.
А за скільки ~ її можна продати/купити в такому стані, як вона зараз?[/quote] Там 48 м, але перший поверх.Думаю десь 30-35куе
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дохідність 8% в грн., як на депо[/quote] На депо під 11 запхав,мінус податок десь 8,5% річних.
У Львові дозволили перебудувати колишній завод «Мікроприлад» Виконком Львова дозволив «Будівельній компанії «Нове місто» перебудувати будівлю колишнього заводу «Мікроприлад» на вул. П. Ніщинського, 35 і облаштувати там офісні, торгівельні приміщення та заклади харчування. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 11 грудня. http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_dozvol ... 15819.html
Центру енергетичних інновацій дозволили облаштувати на вул. Шота Руставелі, 7 готель. Раніше тут планувався центр комерційно-ділової діяльності.
колишній проектний інститут «Львівтеплоелектропроект»...гарне місце
Відому пам’ятку на Шевській перебудують і облаштують на даху тераси Йдеться про кам'яницю, де із 2014 року відкрився театр пива «Правда». Пам’ятку архітектури місцевого значення на вулиці Шевській,1 дозволили реконструювати. Відповідне рішення про затвердження містобудівних умов та обмежень ПП «Сайпрус Девелопмент» надав сьогодні,11 грудня, виконавчий комітет Львова.
Як повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, тут мають зберегти граничну висоту, але простір трансформується. Це рішення, за його словами, пройшло історико-консультативну раду і отримало погодження управління охорони історичного середовища. http://tvoemisto.tv/news/vidomu_pamyatk ... 15813.html