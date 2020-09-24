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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 592593594595
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 23:10

  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:Стосовно банку, поговоріть з забудовником, як правило в них є готові рішення для оплати покупки

Дали трьох :) (з одним, то вони дуже тісно працюють)
А я знайшов зручнішого(бо в нього депо тримаю) і навіть, трішки дешевшого? :)


Ріел?
no233228
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:51

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:Моя 2к з півжлобремонтом в хруші неподалік Океану пішла за 6к.

це скільки доходності, 5% в грн?

Напівжлоб ремонт з новою кухньою обішовся десь 60-65кг(повністтю робив сам)Техніка вся самсунг десь 7-річна(замінив собі в будинку на нову.Шафи, дивани совок.Серванти повикидував.Хата спадкова(2кг :oops: за переоформлення)Так, що ХЗ від чого ту доходність рахувати.

від поточної ціни аналогів з олх.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 09:53

quote="5115905:Bolt"
  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:Моя 2к з півжлобремонтом в хруші неподалік Океану пішла за 6к.

це скільки доходності, 5% в грн?

Напівжлоб ремонт з новою кухньою обішовся десь 60-65кг(повністтю робив сам)Техніка вся самсунг десь 7-річна(замінив собі в будинку на нову.Шафи, дивани совок.Серванти повикидував.Хата спадкова(2кг за переоформлення)Так, що ХЗ від чого ту доходність рахувати.

А за скільки ~ її можна продати/купити в такому стані, як вона зараз?[/quote]
Там 48 м, але перший поверх.Думаю десь 30-35куе

-------

дохідність 8% в грн., як на депо
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flyman
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2
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:09

  flyman написав:quote="5115905:Bolt"
  flyman написав:
  Bolt написав:Моя 2к з півжлобремонтом в хруші неподалік Океану пішла за 6к.

це скільки доходності, 5% в грн?

Напівжлоб ремонт з новою кухньою обішовся десь 60-65кг(повністтю робив сам)Техніка вся самсунг десь 7-річна(замінив собі в будинку на нову.Шафи, дивани совок.Серванти повикидував.Хата спадкова(2кг за переоформлення)Так, що ХЗ від чого ту доходність рахувати.

А за скільки ~ її можна продати/купити в такому стані, як вона зараз?[/quote]
Там 48 м, але перший поверх.Думаю десь 30-35куе

-------

дохідність 8% в грн., як на депо[/quote]
На депо під 11 запхав,мінус податок десь 8,5% річних.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 12:04

  Bolt написав:
  flyman написав:
дохідність 8% в грн., як на депо

На депо під 11 запхав,мінус податок десь 8,5% річних.

так отож, хіба для диверсифікації, на випадок краха долара
а буде девал гривні, то полетить ціна в уях бетона вниз
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:21

  flyman написав:
  Bolt написав:
  flyman написав:
дохідність 8% в грн., як на депо

На депо під 11 запхав,мінус податок десь 8,5% річних.

так отож, хіба для диверсифікації, на випадок краха долара
а буде девал гривні, то полетить ціна в уях бетона вниз

В уях вниз не полетить бо заповідають 20% девал доллара, що ми вже бачимо по його відношенню до євро.Раздача трильйонів доларів на підтримку американської економіки дає взнаки.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:37

  no233228 написав:
  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:Стосовно банку, поговоріть з забудовником, як правило в них є готові рішення для оплати покупки

Дали трьох :) (з одним, то вони дуже тісно працюють)
А я знайшов зручнішого(бо в нього депо тримаю) і навіть, трішки дешевшого? :)


Ріел?

Ви зареєструвались(пройшли 7 кіл пекла), щоб вгадати забудовника? :mrgreen:
А що, крім Ріелу, більше варіантів нема?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:58

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:15

  greenozon написав:Акція на Парус Сіті до дня Святого Миколая! поспішай!. Встигніть до 21.12.2020 отримати подарунок до 500000 грн. при купівлі квартири!

Це ж який аеродром треба купити, щоб отримати знижку в майже 500К? :mrgreen:

п. с.
А можна мені просто сам подарунок? :lol:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:38

У Львові дозволили перебудувати колишній завод «Мікроприлад»
Виконком Львова дозволив «Будівельній компанії «Нове місто» перебудувати будівлю колишнього заводу «Мікроприлад» на вул. П. Ніщинського, 35 і облаштувати там офісні, торгівельні приміщення та заклади харчування. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 11 грудня.
http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_dozvol ... 15819.html

Центру енергетичних інновацій дозволили облаштувати на вул. Шота Руставелі, 7 готель. Раніше тут планувався центр комерційно-ділової діяльності.

Відповідні зміни, містобудівні умови та обмеження для проєктування об’єкта будівництва на реконструкцію з надбудовою і пристосуванням під готель сьогодні, 11 грудня, погодив виконавчий комітет Львова.
http://tvoemisto.tv/news/na_shota_rusta ... 15812.html

колишній проектний інститут «Львівтеплоелектропроект»...гарне місце 8)


Відому пам’ятку на Шевській перебудують і облаштують на даху тераси
Йдеться про кам'яницю, де із 2014 року відкрився театр пива «Правда». Пам’ятку архітектури місцевого значення на вулиці Шевській,1 дозволили реконструювати. Відповідне рішення про затвердження містобудівних умов та обмежень ПП «Сайпрус Девелопмент» надав сьогодні,11 грудня, виконавчий комітет Львова.

Як повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, тут мають зберегти граничну висоту, але простір трансформується. Це рішення, за його словами, пройшло історико-консультативну раду і отримало погодження управління охорони історичного середовища. :lol:
http://tvoemisto.tv/news/vidomu_pamyatk ... 15813.html

дОля працює... :oops:
jump
 
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