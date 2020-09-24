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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:05
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Вторинка тупо завмерла, два тижні тому виставив на продаж однушку з ремонтом в новобудові, за весь час тільки один перегляд, іто це був ріелтор. От чешу голову, здавати в оренду тоді чи що, але ще не відомо скільки буде потенційних орендарів. За копійки теж не дуже хочеться. От така хня малята.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:28
За метр скільки просите...якщо не секрет?
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:43
Тому я і не взяв неліквід із здачею в наступному році!
Як добре, що я до такого питання підходжу "з розумом"
... коли всі перехворіють/всіх переколять вакциною.... - тоді аж Долярчик свою виставить або в оренду, або на продаж!
Не даремно ж беру котлован із здачею в 22му році! :idea:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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