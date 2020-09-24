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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 593594595596
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:05

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Вторинка тупо завмерла, два тижні тому виставив на продаж однушку з ремонтом в новобудові, за весь час тільки один перегляд, іто це був ріелтор. От чешу голову, здавати в оренду тоді чи що, але ще не відомо скільки буде потенційних орендарів. За копійки теж не дуже хочеться. От така хня малята.
sailed
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:28

  sailed написав:Вторинка тупо завмерла, два тижні тому виставив на продаж однушку з ремонтом в новобудові, за весь час тільки один перегляд, іто це був ріелтор. От чешу голову, здавати в оренду тоді чи що, але ще не відомо скільки буде потенційних орендарів. За копійки теж не дуже хочеться. От така хня малята.

За метр скільки просите...якщо не секрет?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:43

Тому я і не взяв неліквід із здачею в наступному році!

  sailed написав:Вторинка тупо завмерла, два тижні тому виставив на продаж однушку з ремонтом в новобудові, за весь час тільки один перегляд, іто це був ріелтор. От чешу голову, здавати в оренду тоді чи що, але ще не відомо скільки буде потенційних орендарів. За копійки теж не дуже хочеться. От така хня малята.

Як добре, що я до такого питання підходжу "з розумом" :)
... коли всі перехворіють/всіх переколять вакциною.... - тоді аж Долярчик свою виставить або в оренду, або на продаж! ;)
Не даремно ж беру котлован із здачею в 22му році! :idea:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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