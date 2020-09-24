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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:05
Вторинка тупо завмерла, два тижні тому виставив на продаж однушку з ремонтом в новобудові, за весь час тільки один перегляд, іто це був ріелтор. От чешу голову, здавати в оренду тоді чи що, але ще не відомо скільки буде потенційних орендарів. За копійки теж не дуже хочеться. От така хня малята.
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sailed
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:28
sailed написав:
Вторинка тупо завмерла, два тижні тому виставив на продаж однушку з ремонтом в новобудові, за весь час тільки один перегляд, іто це був ріелтор. От чешу голову, здавати в оренду тоді чи що, але ще не відомо скільки буде потенційних орендарів. За копійки теж не дуже хочеться. От така хня малята.
За метр скільки просите...якщо не секрет?
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:43
sailed написав:
Вторинка тупо завмерла, два тижні тому виставив на продаж однушку з ремонтом в новобудові, за весь час тільки один перегляд, іто це був ріелтор. От чешу голову, здавати в оренду тоді чи що, але ще не відомо скільки буде потенційних орендарів. За копійки теж не дуже хочеться. От така хня малята.
Як добре, що я до такого питання підходжу "з розумом"
... коли всі перехворіють/всіх переколять вакциною.... - тоді аж Долярчик свою виставить або в оренду, або на продаж!
Не даремно ж беру котлован із здачею в 22му році!
:idea:
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Суб 12 гру, 2020 08:49
Квесторе_поверніться написав: sailed написав:
Вторинка тупо завмерла, два тижні тому виставив на продаж однушку з ремонтом в новобудові, за весь час тільки один перегляд, іто це був ріелтор. От чешу голову, здавати в оренду тоді чи що, але ще не відомо скільки буде потенційних орендарів. За копійки теж не дуже хочеться. От така хня малята.
За метр скільки просите...якщо не секрет?
Купляв по 1000 долл, за рік трішки обжив, докупив побутової техніки, тому виставив вже по 1100 з торгом. Тому як ще податки 6.5% , то якщо зменшу, тоді піду в мінус. Того одного ріелтора що був спитав, чи адекватна ціна. Каже так, до пандемії цілком нормальна. А от зараз новобудови каже зовсім не продаються, тільки малосімейки, короче все що не дороге.
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sailed
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Додано: Суб 12 гру, 2020 10:48
sailed написав: Квесторе_поверніться написав: sailed написав:
Вторинка тупо завмерла, два тижні тому виставив на продаж однушку з ремонтом в новобудові, за весь час тільки один перегляд, іто це був ріелтор. От чешу голову, здавати в оренду тоді чи що, але ще не відомо скільки буде потенційних орендарів. За копійки теж не дуже хочеться. От така хня малята.
За метр скільки просите...якщо не секрет?
Купляв по 1000 долл, за рік трішки обжив, докупив побутової техніки, тому виставив вже по 1100 з торгом. Тому як ще податки 6.5% , то якщо зменшу, тоді піду в мінус. Того одного ріелтора що був спитав, чи адекватна ціна. Каже так, до пандемії цілком нормальна. А от зараз новобудови каже зовсім не продаються, тільки малосімейки, короче все що не дороге.
Як воно буде продаватися , якщо вже набудували з розрахунку , що у Львові лям населення?!
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