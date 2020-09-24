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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 593594595596
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:05

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Вторинка тупо завмерла, два тижні тому виставив на продаж однушку з ремонтом в новобудові, за весь час тільки один перегляд, іто це був ріелтор. От чешу голову, здавати в оренду тоді чи що, але ще не відомо скільки буде потенційних орендарів. За копійки теж не дуже хочеться. От така хня малята.
sailed
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:28

  sailed написав:Вторинка тупо завмерла, два тижні тому виставив на продаж однушку з ремонтом в новобудові, за весь час тільки один перегляд, іто це був ріелтор. От чешу голову, здавати в оренду тоді чи що, але ще не відомо скільки буде потенційних орендарів. За копійки теж не дуже хочеться. От така хня малята.

За метр скільки просите...якщо не секрет?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:43

Тому я і не взяв неліквід із здачею в наступному році!

  sailed написав:Вторинка тупо завмерла, два тижні тому виставив на продаж однушку з ремонтом в новобудові, за весь час тільки один перегляд, іто це був ріелтор. От чешу голову, здавати в оренду тоді чи що, але ще не відомо скільки буде потенційних орендарів. За копійки теж не дуже хочеться. От така хня малята.

Як добре, що я до такого питання підходжу "з розумом" :)
... коли всі перехворіють/всіх переколять вакциною.... - тоді аж Долярчик свою виставить або в оренду, або на продаж! ;)
Не даремно ж беру котлован із здачею в 22му році! :idea:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:13

Ви зареєструвались(пройшли 7 кіл пекла), щоб вгадати забудовника? :mrgreen:
А що, крім Ріелу, більше варіантів нема?


Так) Робіть краще чат в телеграмі - швидко, зручно, приємно.
no233228
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 08:49

  Квесторе_поверніться написав:
  sailed написав:Вторинка тупо завмерла, два тижні тому виставив на продаж однушку з ремонтом в новобудові, за весь час тільки один перегляд, іто це був ріелтор. От чешу голову, здавати в оренду тоді чи що, але ще не відомо скільки буде потенційних орендарів. За копійки теж не дуже хочеться. От така хня малята.

За метр скільки просите...якщо не секрет?

Купляв по 1000 долл, за рік трішки обжив, докупив побутової техніки, тому виставив вже по 1100 з торгом. Тому як ще податки 6.5% , то якщо зменшу, тоді піду в мінус. Того одного ріелтора що був спитав, чи адекватна ціна. Каже так, до пандемії цілком нормальна. А от зараз новобудови каже зовсім не продаються, тільки малосімейки, короче все що не дороге.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 10:48

  sailed написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sailed написав:Вторинка тупо завмерла, два тижні тому виставив на продаж однушку з ремонтом в новобудові, за весь час тільки один перегляд, іто це був ріелтор. От чешу голову, здавати в оренду тоді чи що, але ще не відомо скільки буде потенційних орендарів. За копійки теж не дуже хочеться. От така хня малята.

За метр скільки просите...якщо не секрет?

Купляв по 1000 долл, за рік трішки обжив, докупив побутової техніки, тому виставив вже по 1100 з торгом. Тому як ще податки 6.5% , то якщо зменшу, тоді піду в мінус. Того одного ріелтора що був спитав, чи адекватна ціна. Каже так, до пандемії цілком нормальна. А от зараз новобудови каже зовсім не продаються, тільки малосімейки, короче все що не дороге.

Як воно буде продаватися , якщо вже набудували з розрахунку , що у Львові лям населення?!
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  sailed написав:тільки малосімейки, короче все що не дороге

Бінго! :D
... але мовчу, мовчу...... ще тиждень мовчу :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:21

  Долярчик написав:
  sailed написав:тільки малосімейки, короче все що не дороге

Бінго! :D
... але мовчу, мовчу...... ще тиждень мовчу :D

побудуй купе,якраз вам на чотирьох
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 11:42

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  sailed написав:два тижні тому виставив на продаж однушку з ремонтом в новобудові, за весь час тільки один перегляд, іто це був ріелтор

Може тут відповідь схована в локації ;) тому і мало нею цікавляться.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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