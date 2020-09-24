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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:05
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Вторинка тупо завмерла, два тижні тому виставив на продаж однушку з ремонтом в новобудові, за весь час тільки один перегляд, іто це був ріелтор. От чешу голову, здавати в оренду тоді чи що, але ще не відомо скільки буде потенційних орендарів. За копійки теж не дуже хочеться. От така хня малята.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:28
За метр скільки просите...якщо не секрет?
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:43
Тому я і не взяв неліквід із здачею в наступному році!
Як добре, що я до такого питання підходжу "з розумом"
... коли всі перехворіють/всіх переколять вакциною.... - тоді аж Долярчик свою виставить або в оренду, або на продаж!
Не даремно ж беру котлован із здачею в 22му році! :idea:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 21:13
Так) Робіть краще чат в телеграмі - швидко, зручно, приємно.
Додано: Суб 12 гру, 2020 08:49
Купляв по 1000 долл, за рік трішки обжив, докупив побутової техніки, тому виставив вже по 1100 з торгом. Тому як ще податки 6.5% , то якщо зменшу, тоді піду в мінус. Того одного ріелтора що був спитав, чи адекватна ціна. Каже так, до пандемії цілком нормальна. А от зараз новобудови каже зовсім не продаються, тільки малосімейки, короче все що не дороге.
Додано: Суб 12 гру, 2020 10:48
Як воно буде продаватися , якщо вже набудували з розрахунку , що у Львові лям населення?!
Додано: Суб 12 гру, 2020 11:11
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Бінго!
... але мовчу, мовчу...... ще тиждень мовчу
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 12 гру, 2020 11:21
побудуй купе,якраз вам на чотирьох
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Суб 12 гру, 2020 11:42
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Може тут відповідь схована в локації тому і мало нею цікавляться.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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