Чому?
Дивіться, он Парус Сіті, чи Парус Смарт - наче, не в найгіршій локації і ціні!
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Додано: Суб 12 гру, 2020 16:29
Чому?
Дивіться, он Парус Сіті, чи Парус Смарт - наче, не в найгіршій локації і ціні!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 12 гру, 2020 17:22
"Парус" не сходиться по Вашій ціні за метр/здачі. А якщо це був "підкол" в мою сторону, то Ви, напевно, забули, що я спитав у Вас про забудовника, а не сказав "хороший" він, чи "поганий".
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