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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 594595596597
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:29

  no233228 написав:
Ви зареєструвались(пройшли 7 кіл пекла), щоб вгадати забудовника? :mrgreen:
А що, крім Ріелу, більше варіантів нема?


Так) Робіть краще чат в телеграмі - швидко, зручно, приємно.

:shock:
Чому?
Дивіться, он Парус Сіті, чи Парус Смарт - наче, не в найгіршій локації і ціні! :P
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлень: 9183
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:22

  Долярчик написав:
  no233228 написав:
Ви зареєструвались(пройшли 7 кіл пекла), щоб вгадати забудовника? :mrgreen:
А що, крім Ріелу, більше варіантів нема?


Так) Робіть краще чат в телеграмі - швидко, зручно, приємно.

:shock:
Чому?
Дивіться, он Парус Сіті, чи Парус Смарт - наче, не в найгіршій локації і ціні! :P


"Парус" не сходиться по Вашій ціні за метр/здачі. А якщо це був "підкол" в мою сторону, то Ви, напевно, забули, що я спитав у Вас про забудовника, а не сказав "хороший" він, чи "поганий".
no233228
 
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  #<1 ... 594595596597
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