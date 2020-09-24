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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 гру, 2020 16:29
no233228 написав:
Ви зареєструвались(пройшли 7 кіл пекла), щоб вгадати забудовника?
А що, крім Ріелу, більше варіантів нема?
Так) Робіть краще чат в телеграмі - швидко, зручно, приємно.
Чому?
Дивіться, он Парус Сіті, чи Парус Смарт - наче, не в найгіршій локації і ціні!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Суб 12 гру, 2020 17:22
Долярчик написав:
no233228 написав:
Ви зареєструвались(пройшли 7 кіл пекла), щоб вгадати забудовника?
А що, крім Ріелу, більше варіантів нема?
Так) Робіть краще чат в телеграмі - швидко, зручно, приємно.
Чому?
Дивіться, он Парус Сіті, чи Парус Смарт - наче, не в найгіршій локації і ціні!
"Парус" не сходиться по Вашій ціні за метр/здачі. А якщо це був "підкол" в мою сторону, то Ви, напевно, забули, що я спитав у Вас про забудовника, а не сказав "хороший" він, чи "поганий".
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Додано: Суб 12 гру, 2020 18:29
Долярчик написав:
no233228 написав:
Ви зареєструвались(пройшли 7 кіл пекла), щоб вгадати забудовника?
А що, крім Ріелу, більше варіантів нема?
Так) Робіть краще чат в телеграмі - швидко, зручно, приємно.
Чому?
Дивіться, он Парус Сіті, чи Парус Смарт - наче, не в найгіршій локації і ціні!
Парус сіті суперлокація З одного боку колія, іншого фірма по продажу металопрокату,,Метінвесту".
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