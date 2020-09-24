Додано: Суб 12 гру, 2020 20:51

sailed написав: Вторинка тупо завмерла, два тижні тому виставив на продаж однушку з ремонтом в новобудові, за весь час тільки один перегляд, іто це був ріелтор. Вторинка тупо завмерла, два тижні тому виставив на продаж однушку з ремонтом в новобудові, за весь час тільки один перегляд, іто це був ріелтор.

Думаю, що це дуже сильно залежить від району міста/сегменту житла. З одного боку, в нас не було планів щодо купівлі ще однієї квартири у Львові. З іншого боку, виникла ідея перевезти батьків дружини поближче до себе (в ближній центр). Тобто поміняти квартиру з ЦО в спальному районі, на квартиру в польському "люксі" (або, менш бажаний варіант - пізній австрійський будинок, з з/б перекриттям) і мати там індивідуальне опалення. Тому я останні 4-5 місяців ліниво моніторю ринок, і можу поділитися деякими спостереженнями:1. В цьому сегменті, банально, немає з чого вибрати. Довго висять або відверто невдалі варіанти (1 поверх, незграбне планування і т. ін.), або дуже дорогі квартири (100+м2, два рівні, "дорогий" ремонт) за $150-400К. За останні 4 місяці проскакувало аж два варіанти хороших 2-х кімнатних квартир (обидві потребували ремонту, але ми такий варіант і шукаємо) на Сліпого і Тарнавського, в діапазоні $65-80К ($1000-1100/м2). Одна протрималась 3.5 тижні, друга - 2.2. Неподалік від мене продається квартира в старому польскому будинку, з не дуже вдалим плануванням. Я за останні пару тижнів, коли проходив поруч з цим будинком, мінімум тричі зустрічав людей, що приходили на перегляд (судячи з фрагментів розмов, це були ріелтори і потенційні покупці).Тобто в цьому сегменті/районі і перегляди є, і квартири продаються. Деякі продаються навіть дуже швидко.