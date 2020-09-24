Чому?
Дивіться, он Парус Сіті, чи Парус Смарт - наче, не в найгіршій локації і ціні!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 гру, 2020 16:29
Чому?
Дивіться, он Парус Сіті, чи Парус Смарт - наче, не в найгіршій локації і ціні!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 12 гру, 2020 17:22
"Парус" не сходиться по Вашій ціні за метр/здачі. А якщо це був "підкол" в мою сторону, то Ви, напевно, забули, що я спитав у Вас про забудовника, а не сказав "хороший" він, чи "поганий".
Додано: Суб 12 гру, 2020 18:29
Парус сіті суперлокація З одного боку колія, іншого фірма по продажу металопрокату,,Метінвесту".
Додано: Суб 12 гру, 2020 20:51
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Думаю, що це дуже сильно залежить від району міста/сегменту житла. З одного боку, в нас не було планів щодо купівлі ще однієї квартири у Львові. З іншого боку, виникла ідея перевезти батьків дружини поближче до себе (в ближній центр). Тобто поміняти квартиру з ЦО в спальному районі, на квартиру в польському "люксі" (або, менш бажаний варіант - пізній австрійський будинок, з з/б перекриттям) і мати там індивідуальне опалення. Тому я останні 4-5 місяців ліниво моніторю ринок, і можу поділитися деякими спостереженнями:
1. В цьому сегменті, банально, немає з чого вибрати. Довго висять або відверто невдалі варіанти (1 поверх, незграбне планування і т. ін.), або дуже дорогі квартири (100+м2, два рівні, "дорогий" ремонт) за $150-400К. За останні 4 місяці проскакувало аж два варіанти хороших 2-х кімнатних квартир (обидві потребували ремонту, але ми такий варіант і шукаємо) на Сліпого і Тарнавського, в діапазоні $65-80К ($1000-1100/м2). Одна протрималась 3.5 тижні, друга - 2.
2. Неподалік від мене продається квартира в старому польскому будинку, з не дуже вдалим плануванням. Я за останні пару тижнів, коли проходив поруч з цим будинком, мінімум тричі зустрічав людей, що приходили на перегляд (судячи з фрагментів розмов, це були ріелтори і потенційні покупці).
Тобто в цьому сегменті/районі і перегляди є, і квартири продаються. Деякі продаються навіть дуже швидко.
Додано: Суб 12 гру, 2020 21:05
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
"Підкол у мою сторону" - в чому саме я Вас хотів підколоти?
Ну ок, завтра ще трохи привідкрию карти
Але, це вже буде завтра...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 12 гру, 2020 21:07
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... дешевію ще нема!
Але, потерпіть - кажуть, що вже з наступної осені ціни почнуть розвертатись.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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