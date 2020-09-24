RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 594595596597
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:29

  no233228 написав:
Ви зареєструвались(пройшли 7 кіл пекла), щоб вгадати забудовника? :mrgreen:
А що, крім Ріелу, більше варіантів нема?


Так) Робіть краще чат в телеграмі - швидко, зручно, приємно.

:shock:
Чому?
Дивіться, он Парус Сіті, чи Парус Смарт - наче, не в найгіршій локації і ціні! :P
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9185
З нами з: 19.10.15
Подякував: 554 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:22

  Долярчик написав:
  no233228 написав:
Ви зареєструвались(пройшли 7 кіл пекла), щоб вгадати забудовника? :mrgreen:
А що, крім Ріелу, більше варіантів нема?


Так) Робіть краще чат в телеграмі - швидко, зручно, приємно.

:shock:
Чому?
Дивіться, он Парус Сіті, чи Парус Смарт - наче, не в найгіршій локації і ціні! :P


"Парус" не сходиться по Вашій ціні за метр/здачі. А якщо це був "підкол" в мою сторону, то Ви, напевно, забули, що я спитав у Вас про забудовника, а не сказав "хороший" він, чи "поганий".
no233228
 
Повідомлень: 3
З нами з: 10.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 18:29

  Долярчик написав:
  no233228 написав:
Ви зареєструвались(пройшли 7 кіл пекла), щоб вгадати забудовника? :mrgreen:
А що, крім Ріелу, більше варіантів нема?


Так) Робіть краще чат в телеграмі - швидко, зручно, приємно.

:shock:
Чому?
Дивіться, он Парус Сіті, чи Парус Смарт - наче, не в найгіршій локації і ціні! :P

Парус сіті суперлокація З одного боку колія, іншого фірма по продажу металопрокату,,Метінвесту". :)
Bolt
 
Повідомлень: 471
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:51

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  sailed написав:Вторинка тупо завмерла, два тижні тому виставив на продаж однушку з ремонтом в новобудові, за весь час тільки один перегляд, іто це був ріелтор.


Думаю, що це дуже сильно залежить від району міста/сегменту житла. З одного боку, в нас не було планів щодо купівлі ще однієї квартири у Львові. З іншого боку, виникла ідея перевезти батьків дружини поближче до себе (в ближній центр). Тобто поміняти квартиру з ЦО в спальному районі, на квартиру в польському "люксі" (або, менш бажаний варіант - пізній австрійський будинок, з з/б перекриттям) і мати там індивідуальне опалення. Тому я останні 4-5 місяців ліниво моніторю ринок, і можу поділитися деякими спостереженнями:

1. В цьому сегменті, банально, немає з чого вибрати. Довго висять або відверто невдалі варіанти (1 поверх, незграбне планування і т. ін.), або дуже дорогі квартири (100+м2, два рівні, "дорогий" ремонт) за $150-400К. За останні 4 місяці проскакувало аж два варіанти хороших 2-х кімнатних квартир (обидві потребували ремонту, але ми такий варіант і шукаємо) на Сліпого і Тарнавського, в діапазоні $65-80К ($1000-1100/м2). Одна протрималась 3.5 тижні, друга - 2. :(

2. Неподалік від мене продається квартира в старому польскому будинку, з не дуже вдалим плануванням. Я за останні пару тижнів, коли проходив поруч з цим будинком, мінімум тричі зустрічав людей, що приходили на перегляд (судячи з фрагментів розмов, це були ріелтори і потенційні покупці).

Тобто в цьому сегменті/районі і перегляди є, і квартири продаються. Деякі продаються навіть дуже швидко.
Coder
 
Повідомлень: 103
З нами з: 28.02.14
Подякував: 72 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:05

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  no233228 написав:Парус" не сходиться по Вашій ціні за метр/здачі. А якщо це був "підкол" в мою сторону, то Ви, напевно, забули, що я спитав у Вас про забудовника, а не сказав "хороший" він, чи "поганий".

"Підкол у мою сторону" - в чому саме я Вас хотів підколоти?

Ну ок, завтра ще трохи привідкрию карти ;)
Але, це вже буде завтра...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9185
З нами з: 19.10.15
Подякував: 554 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Coder написав:Тобто

... дешевію ще нема! ;)
Але, потерпіть - кажуть, що вже з наступної осені ціни почнуть розвертатись.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9185
З нами з: 19.10.15
Подякував: 554 раз.
Подякували: 609 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 21:52

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Coder написав:з не дуже вдалим плануванням


Що вкладаєте в розуміння "не дуже вдале планування"?
V2
4
 
Повідомлень: 6902
З нами з: 03.07.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1185 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 22:18

  V2 написав:
  Coder написав:з не дуже вдалим плануванням


Що вкладаєте в розуміння "не дуже вдале планування"?


Ну там є типу планування туалету біля балкону,вузька кімната або може бути прохідне щось. В польских є нюанси.
Якщо когось цікавить 100 м біля КМДШ ,там мужик продає з ремонтом за 100, менше собівартості. Типу елітка,але як на мене це бізнес скоріше. Типу 3 кімнати,2 балкони. Я там був на вищому поверсі,планування гарне ,широкі кімнати,2 на поверсі квартири.
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
 
Повідомлень: 1399
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 594595596597
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 125, 126, 127
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1268 166778
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 19:52
change_pm
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 878, 879, 880
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
8790 1093523
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 19:28
stm
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 8208
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27295)
12.12.2020 22:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.