Чому?
Дивіться, он Парус Сіті, чи Парус Смарт - наче, не в найгіршій локації і ціні!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 гру, 2020 16:29
Чому?
Дивіться, он Парус Сіті, чи Парус Смарт - наче, не в найгіршій локації і ціні!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 12 гру, 2020 17:22
"Парус" не сходиться по Вашій ціні за метр/здачі. А якщо це був "підкол" в мою сторону, то Ви, напевно, забули, що я спитав у Вас про забудовника, а не сказав "хороший" він, чи "поганий".
Додано: Суб 12 гру, 2020 18:29
Парус сіті суперлокація З одного боку колія, іншого фірма по продажу металопрокату,,Метінвесту".
Додано: Суб 12 гру, 2020 20:51
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Думаю, що це дуже сильно залежить від району міста/сегменту житла. З одного боку, в нас не було планів щодо купівлі ще однієї квартири у Львові. З іншого боку, виникла ідея перевезти батьків дружини поближче до себе (в ближній центр). Тобто поміняти квартиру з ЦО в спальному районі, на квартиру в польському "люксі" (або, менш бажаний варіант - пізній австрійський будинок, з з/б перекриттям) і мати там індивідуальне опалення. Тому я останні 4-5 місяців ліниво моніторю ринок, і можу поділитися деякими спостереженнями:
1. В цьому сегменті, банально, немає з чого вибрати. Довго висять або відверто невдалі варіанти (1 поверх, незграбне планування і т. ін.), або дуже дорогі квартири (100+м2, два рівні, "дорогий" ремонт) за $150-400К. За останні 4 місяці проскакувало аж два варіанти хороших 2-х кімнатних квартир (обидві потребували ремонту, але ми такий варіант і шукаємо) на Сліпого і Тарнавського, в діапазоні $65-80К ($1000-1100/м2). Одна протрималась 3.5 тижні, друга - 2.
2. Неподалік від мене продається квартира в старому польскому будинку, з не дуже вдалим плануванням. Я за останні пару тижнів, коли проходив поруч з цим будинком, мінімум тричі зустрічав людей, що приходили на перегляд (судячи з фрагментів розмов, це були ріелтори і потенційні покупці).
Тобто в цьому сегменті/районі і перегляди є, і квартири продаються. Деякі продаються навіть дуже швидко.
Додано: Суб 12 гру, 2020 21:05
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
"Підкол у мою сторону" - в чому саме я Вас хотів підколоти?
Ну ок, завтра ще трохи привідкрию карти
Але, це вже буде завтра...
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 12 гру, 2020 21:07
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
... дешевію ще нема!
Але, потерпіть - кажуть, що вже з наступної осені ціни почнуть розвертатись.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 12 гру, 2020 21:52
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Суб 12 гру, 2020 22:18
Ну там є типу планування туалету біля балкону,вузька кімната або може бути прохідне щось. В польских є нюанси.
Якщо когось цікавить 100 м біля КМДШ ,там мужик продає з ремонтом за 100, менше собівартості. Типу елітка,але як на мене це бізнес скоріше. Типу 3 кімнати,2 балкони. Я там був на вищому поверсі,планування гарне ,широкі кімнати,2 на поверсі квартири.
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Додано: Суб 12 гру, 2020 22:55
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Я вже колись писав, що собі квартиру ми шукали більше двох років, тому надивилися різного (особливо, враховуючи як за радянських часів ділили старі великі квартири в австрійських будинках). Я зараз всього не пригадаю, але тут дуже багато варіантів:
- вхід по балкону
- вхід з під'їзду в кухню
- сюда же відношу цокольні і невисокі перші поверхи
- суміжні та/або прохідні кімнати (наприклад,
- туалет, який виходить в кухню
- квартира/кімнати неправильної форми (наприклад,
Окрім того, в нас була вимога мати велику кухню-вітальню. З цієї точки зору, не всі класичні планування польських "люксів" нам підходили. Наприклад тут:
кухні 12м2 нам було б мало, і тут немає способу об'єднати її з іншою кімнатою, оскільки вона "відрізана" ванною, тобто зробити притомне перепланування неможливо.
Я зараз швидко не можу знайти в продажі квартиру з іншим плануванням "люксів", але це щось подібне до цього:
тут можна знести перегородку і отримати велику кухню-вітальню, а по іншу сторону від коридору мати дві окремі кімнати (проблема саме цього варіанту в тому, що кімнати суміжні, і в другу кімнату немає можливості потрапити з коридору. Пробивати двері - не варіант. Це або несуча стіна, або там вентканали/димоходи. Але ми в свій час дивилися квартири на Тютюників і на Кубійовича з ідентичним плануванням, і там всі кімнати були ізольовані).
Це найпоширеніші нюанси. Зустрічались і взагалі унікальні планування, я просто зараз не зможу пояснити на пальцях. Простіше було би показати плани, але ці об'єкти вже давно знято з продажу, і я не зміг їх швидко знайти.
Якось так.
P.S. Знайшов одну (хоча це й ненайдивніше, що зустрічалося):
Додано: Нед 13 гру, 2020 00:00
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Зараз переглядають цей форум: drevlyanin і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|