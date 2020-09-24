Додано: Суб 12 гру, 2020 22:55

V2 написав: Що вкладаєте в розуміння "не дуже вдале планування"? Що вкладаєте в розуміння "не дуже вдале планування"?

Я вже колись писав, що собі квартиру ми шукали більше двох років, тому надивилися різного (особливо, враховуючи як за радянських часів ділили старі великі квартири в австрійських будинках). Я зараз всього не пригадаю, але тут дуже багато варіантів:- вхід по балкону- вхід з під'їзду в кухню- сюда же відношу цокольні і невисокі перші поверхи- суміжні та/або прохідні кімнати (наприклад,- туалет, який виходить в кухню- квартира/кімнати неправильної форми (наприклад,Окрім того, в нас була вимога мати велику кухню-вітальню. З цієї точки зору, не всі класичні планування польських "люксів" нам підходили. Наприклад тут:кухні 12м2 нам було б мало, і тут немає способу об'єднати її з іншою кімнатою, оскільки вона "відрізана" ванною, тобто зробити притомне перепланування неможливо.Я зараз швидко не можу знайти в продажі квартиру з іншим плануванням "люксів", але це щось подібне до цього:тут можна знести перегородку і отримати велику кухню-вітальню, а по іншу сторону від коридору мати дві окремі кімнати (проблема саме цього варіанту в тому, що кімнати суміжні, і в другу кімнату немає можливості потрапити з коридору. Пробивати двері - не варіант. Це або несуча стіна, або там вентканали/димоходи. Але ми в свій час дивилися квартири на Тютюників і на Кубійовича з ідентичним плануванням, і там всі кімнати були ізольовані).Це найпоширеніші нюанси. Зустрічались і взагалі унікальні планування, я просто зараз не зможу пояснити на пальцях. Простіше було би показати плани, але ці об'єкти вже давно знято з продажу, і я не зміг їх швидко знайти.Якось так.P.S. Знайшов одну (хоча це й ненайдивніше, що зустрічалося):