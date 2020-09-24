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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 595596597598
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 01:39

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  V2 написав:Питання, а навіщо так планували?


Мені важко відповісти за всі випадки. :) Якщо брати австрійські будинки, то там могло бути 1-2 великих квартири на поверсі. Високі стелі - 3.80-4.50м, великі кімнати - 30-40 м2, сумарна площа квартири 120-200 м2 і більше. Такі, квартири зонувалися на 2 частини: для мешканців (зал/вітальня, декілька спалень, великий коридор, окремий великий санвузол) і для прислуги (кухня, туалет, невеличка кімната для відпочинку, інколи зустрічалися комори і інші маленькі кімнатки, можливо, для сушіння/прасування білизни і т. ін). І, відповідно, мала два входи з під'їзду в коридор (для власників) і з балкону в кухню (для прислуги). Вхід на балкон був з під'їзду, деякі будинки мають окремі сходи, які ведуть до входу для прислуги (тобто заходиш в під'їзд, але не піднімаєшся по сходах, а проходиш у внутрішнє подвір'я, і там ще один вхід в будинок, де вже сходи ведуть до "чорного" входу в квартиру).

За часів СРСР квартири такої площі, мабуть, вважалися нераціональними або нескромними навіть для партійної еліти, тому такі квартири пробували ділити на дві, меншої площі. Відповідно, оригінальна логіка порушувалась, і виходили дві дуже дивні (і незручні) квартири.

Окрема категорія - це вілли, де в оригіналі могла проживати одна заможна сім'я, а потім її ділили на 2-3-4 квартири. Там могли бути дуже дивні планування. Хоча в 90-ті - на початку 2000их бачив багато прикладів, коли хтось викуповував всі такі квартири і заселявся в таку віллу/особняк однією родиною (або переробляли під бізнес).

Якщо говорити про "люкси" (польські будинки 20их-30их років минулого століття, в стилі функціоналізму), то там, навіть, в наведених прикладах, достатньо притомні планування. Менші площі, нижчі стелі (2.85-3.20м), більш раціональне використання простору. Прохідна кімната - це, можу припустити, був кабінет, з якого йшов вхід в спальню. Або навпаки, спальня була ізольована, вітальня прохідна, а кабінет тупіковий. Чесно кажучи, не досліджував це питання (я знаю рік побудови свого будинку/забудови вулиці, ім'я архітектора, але чому саме такі архітектурні рішення не можу сказати).
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