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Мені важко відповісти за всі випадки. Якщо брати австрійські будинки, то там могло бути 1-2 великих квартири на поверсі. Високі стелі - 3.80-4.50м, великі кімнати - 30-40 м2, сумарна площа квартири 120-200 м2 і більше. Такі, квартири зонувалися на 2 частини: для мешканців (зал/вітальня, декілька спалень, великий коридор, окремий великий санвузол) і для прислуги (кухня, туалет, невеличка кімната для відпочинку, інколи зустрічалися комори і інші маленькі кімнатки, можливо, для сушіння/прасування білизни і т. ін). І, відповідно, мала два входи з під'їзду в коридор (для власників) і з балкону в кухню (для прислуги). Вхід на балкон був з під'їзду, деякі будинки мають окремі сходи, які ведуть до входу для прислуги (тобто заходиш в під'їзд, але не піднімаєшся по сходах, а проходиш у внутрішнє подвір'я, і там ще один вхід в будинок, де вже сходи ведуть до "чорного" входу в квартиру).
За часів СРСР квартири такої площі, мабуть, вважалися нераціональними або нескромними навіть для партійної еліти, тому такі квартири пробували ділити на дві, меншої площі. Відповідно, оригінальна логіка порушувалась, і виходили дві дуже дивні (і незручні) квартири.
Окрема категорія - це вілли, де в оригіналі могла проживати одна заможна сім'я, а потім її ділили на 2-3-4 квартири. Там могли бути дуже дивні планування. Хоча в 90-ті - на початку 2000их бачив багато прикладів, коли хтось викуповував всі такі квартири і заселявся в таку віллу/особняк однією родиною (або переробляли під бізнес).
Якщо говорити про "люкси" (польські будинки 20их-30их років минулого століття, в стилі функціоналізму), то там, навіть, в наведених прикладах, достатньо притомні планування. Менші площі, нижчі стелі (2.85-3.20м), більш раціональне використання простору. Прохідна кімната - це, можу припустити, був кабінет, з якого йшов вхід в спальню. Або навпаки, спальня була ізольована, вітальня прохідна, а кабінет тупіковий. Чесно кажучи, не досліджував це питання (я знаю рік побудови свого будинку/забудови вулиці, ім'я архітектора, але чому саме такі архітектурні рішення не можу сказати).
За 2019 рік громадяни України придбали в Польщі понад 3200 квартир — це майже 40% від загальної кількості квартир, придбаних іноземцями в країні. Таким чином, українці стали найактивнішими інвесторами в польську нерухомість серед іноземців. Про це повідомляє польське інформагентство PAP із посиланням на дані спеціалізованого порталу нерухомості gethome.pl.
Уперше українці серед іноземців придбали найбільше квартир у Польщі у 2015 році, випередивши німців. Відтоді як кількість придбаних українцями польських помешкань лише зростала, зазначає інформагентство.
Окрім України, також активно цікавляться польською нерухомістю в Білорусі й Росії. Загалом громадяни цих трьох країн придбали майже 4000 помешкань у 2019 році загальною площею понад 204 тисячі квадратних метрів. Статистики за 2020 рік gethome.pl поки не наводить.
Найбільш цікаве для іноземців житло, розташоване у великих містах, як-от Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані та Гданську. При цьому головна мета придбання українцями квартир — вирішення житлового питання, а не, приміром, заробляння на здачі помешкань.
Окрім цього, українці також цікавляться й польськими земельними ділянками. У 2019 році міністерство внутрішніх справ Польщі видало громадянам нашої держави 270 дозволів на придбання загалом 53,3 гектара землі.
Раніше ми повідомляли, що заробітчани з України протягом 2013-2018 років забезпечили середнє щорічне зростання економіки Польщі на 0,5%, або одну сьому (13%) від загальної динаміки ВВП країни за цей період — про це свідчать підрахунки дослідників Варшавської школи економіки та Національного банку Польщі.
Суд заборонив будівництво житлового комплексу на території військового містечка в Брюховичах
Господарський суд Львівської області визнав недійсним договір про будівництво житлового комплексу в Брюховичах, який мали будувати на території військового містечка №210. Розгляд справи тривав з 2017 року.
Житло мали будувати на землі площею приблизно 16,6 га – це землі оборони, територія Львівського гарнізону в Брюховичах, вулиця Прилуцька, 14 та Кліматична. Ця земля і була внеском військових у будівництво, натомість «Леді» мало фінансувати саме будівництво. Компанія погасила заборгованість управління із виплати зарплати – 75 тис. грн https://dilo.net.ua/novyny/sud-zaborony ... 01Uu--CcSg
Це не єдина ділянка військових, яку таким чином передали під забудову. Загалом 26 та 30 листопада 2016 року договори про будівництво житлових комплексів на землях оборони за небюджетні кошти уклали з ТОВ «Безпека-Комплект», ТОВ «Енерджі Плюс», ТОВ «Рест Клуб», ПП «Газдиня», ТОВ «Біля Політехніки», ТОВ «Культура Інформації» та ТОВ «Леді».
У 2019 році Державне бюро розслідувань повідомляло, що проводить розслідування через будівництво житлового комплексу «Львівська мрія» (ТОВ «Енерджі Плюс Україна») на території військового містечка на вул. Княгині Ольги, 1-5.
За даними слідства, при укладенні договору із забудовником про користування земельною ділянкою на території військового містечка посадовці Західного управління капітального будівництва Міноборони вийшли за межі своїх повноважень. Договір від імені управління також підписував Володимир Винарський.
Востаннє редагувалось jump в Нед 13 гру, 2020 11:55, всього редагувалось 1 раз.
Coder написав:- вхід по балкону - вхід з під'їзду в кухню - туалет, який виходить в кухню
Дякую, шановний Coder! Трішки вражений! Питання, а навіщо так планували?
[/quote] В нас , наприклад квартира в австрійському120-річному будинку.Там на поверсі були 8 кімнатні квартири.Після війни переділили на двушку і дві трьошки .І якщо в двушці і в нашій трьошці получилося зробити повноцінні квартири, то в іншій трьошці кухня знаходиться в корідорі, і є бувший туалет для прислуги.Але немає ванної.Просто поставили ванну в кімнаті і так миються о_О(звичайно маючи прямі руки то все можно було би зробити бо одна з кімнат 25 квадратів)А так планування вздовж всік кімнат був коридор для прислуги і кімнати всі були прохідні.Ті проходи звісно використовувалися для складування різного непотрібу, а користувалися коридором для прислуги.Під час останнього ремонту двері в прохідних кімнатах замурували і зробили там шафи купе, відповідно користуємося коридором для прислуги з якого вхід в кімнати і роздільний сан вузол(ванна до речі пшедвоенна але добрий стан+душова кабінка).Одна кімната прохідна (вітальня)з неї вихід на терасу і кухню.В принципі планування не погане .таких мало.