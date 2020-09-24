RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 595596597598
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 01:39

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  V2 написав:Питання, а навіщо так планували?


Мені важко відповісти за всі випадки. :) Якщо брати австрійські будинки, то там могло бути 1-2 великих квартири на поверсі. Високі стелі - 3.80-4.50м, великі кімнати - 30-40 м2, сумарна площа квартири 120-200 м2 і більше. Такі, квартири зонувалися на 2 частини: для мешканців (зал/вітальня, декілька спалень, великий коридор, окремий великий санвузол) і для прислуги (кухня, туалет, невеличка кімната для відпочинку, інколи зустрічалися комори і інші маленькі кімнатки, можливо, для сушіння/прасування білизни і т. ін). І, відповідно, мала два входи з під'їзду в коридор (для власників) і з балкону в кухню (для прислуги). Вхід на балкон був з під'їзду, деякі будинки мають окремі сходи, які ведуть до входу для прислуги (тобто заходиш в під'їзд, але не піднімаєшся по сходах, а проходиш у внутрішнє подвір'я, і там ще один вхід в будинок, де вже сходи ведуть до "чорного" входу в квартиру).

За часів СРСР квартири такої площі, мабуть, вважалися нераціональними або нескромними навіть для партійної еліти, тому такі квартири пробували ділити на дві, меншої площі. Відповідно, оригінальна логіка порушувалась, і виходили дві дуже дивні (і незручні) квартири.

Окрема категорія - це вілли, де в оригіналі могла проживати одна заможна сім'я, а потім її ділили на 2-3-4 квартири. Там могли бути дуже дивні планування. Хоча в 90-ті - на початку 2000их бачив багато прикладів, коли хтось викуповував всі такі квартири і заселявся в таку віллу/особняк однією родиною (або переробляли під бізнес).

Якщо говорити про "люкси" (польські будинки 20их-30их років минулого століття, в стилі функціоналізму), то там, навіть, в наведених прикладах, достатньо притомні планування. Менші площі, нижчі стелі (2.85-3.20м), більш раціональне використання простору. Прохідна кімната - це, можу припустити, був кабінет, з якого йшов вхід в спальню. Або навпаки, спальня була ізольована, вітальня прохідна, а кабінет тупіковий. Чесно кажучи, не досліджував це питання (я знаю рік побудови свого будинку/забудови вулиці, ім'я архітектора, але чому саме такі архітектурні рішення не можу сказати).
Coder
 
Повідомлень: 105
З нами з: 28.02.14
Подякував: 72 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 06:53

За 2019 рік громадяни України придбали в Польщі понад 3200 квартир — це майже 40% від загальної кількості квартир, придбаних іноземцями в країні. Таким чином, українці стали найактивнішими інвесторами в польську нерухомість серед іноземців.
Про це повідомляє польське інформагентство PAP із посиланням на дані спеціалізованого порталу нерухомості gethome.pl.

Уперше українці серед іноземців придбали найбільше квартир у Польщі у 2015 році, випередивши німців. Відтоді як кількість придбаних українцями польських помешкань лише зростала, зазначає інформагентство.

Окрім України, також активно цікавляться польською нерухомістю в Білорусі й Росії. Загалом громадяни цих трьох країн придбали майже 4000 помешкань у 2019 році загальною площею понад 204 тисячі квадратних метрів. Статистики за 2020 рік gethome.pl поки не наводить.

Найбільш цікаве для іноземців житло, розташоване у великих містах, як-от Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Познані та Гданську. При цьому головна мета придбання українцями квартир — вирішення житлового питання, а не, приміром, заробляння на здачі помешкань.

Окрім цього, українці також цікавляться й польськими земельними ділянками. У 2019 році міністерство внутрішніх справ Польщі видало громадянам нашої держави 270 дозволів на придбання загалом 53,3 гектара землі.

Раніше ми повідомляли, що заробітчани з України протягом 2013-2018 років забезпечили середнє щорічне зростання економіки Польщі на 0,5%, або одну сьому (13%) від загальної динаміки ВВП країни за цей період — про це свідчать підрахунки дослідників Варшавської школи економіки та Національного банку Польщі.

https://hromadske.ua/posts/ukrayinci-na ... imechchini
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 28940
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1972 раз.
Подякували: 2123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:01

Суд заборонив будівництво житлового комплексу на території військового містечка в Брюховичах

Господарський суд Львівської області визнав недійсним договір про будівництво житлового комплексу в Брюховичах, який мали будувати на території військового містечка №210. Розгляд справи тривав з 2017 року.

Житло мали будувати на землі площею приблизно 16,6 га – це землі оборони, територія Львівського гарнізону в Брюховичах, вулиця Прилуцька, 14 та Кліматична. Ця земля і була внеском військових у будівництво, натомість «Леді» мало фінансувати саме будівництво. Компанія погасила заборгованість управління із виплати зарплати – 75 тис. грн
https://dilo.net.ua/novyny/sud-zaborony ... 01Uu--CcSg

Це не єдина ділянка військових, яку таким чином передали під забудову. Загалом 26 та 30 листопада 2016 року договори про будівництво житлових комплексів на землях оборони за небюджетні кошти уклали з ТОВ «Безпека-Комплект», ТОВ «Енерджі Плюс», ТОВ «Рест Клуб», ПП «Газдиня», ТОВ «Біля Політехніки», ТОВ «Культура Інформації» та ТОВ «Леді».

У 2019 році Державне бюро розслідувань повідомляло, що проводить розслідування через будівництво житлового комплексу «Львівська мрія» (ТОВ «Енерджі Плюс Україна») на території військового містечка на вул. Княгині Ольги, 1-5.

За даними слідства, при укладенні договору із забудовником про користування земельною ділянкою на території військового містечка посадовці Західного управління капітального будівництва Міноборони вийшли за межі своїх повноважень. Договір від імені управління також підписував Володимир Винарський.
Востаннє редагувалось jump в Нед 13 гру, 2020 11:55, всього редагувалось 1 раз.
jump
 
Повідомлень: 3435
З нами з: 18.08.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:31

  V2 написав:
  Coder написав:- вхід по балкону
- вхід з під'їзду в кухню
- туалет, який виходить в кухню


Дякую, шановний Coder!
Трішки вражений!
Питання, а навіщо так планували? :roll:

:roll:[/quote]
В нас , наприклад квартира в австрійському120-річному будинку.Там на поверсі були 8 кімнатні квартири.Після війни переділили на двушку і дві трьошки .І якщо в двушці і в нашій трьошці получилося зробити повноцінні квартири, то в іншій трьошці кухня знаходиться в корідорі, і є бувший туалет для прислуги.Але немає ванної.Просто поставили ванну в кімнаті і так миються о_О(звичайно маючи прямі руки то все можно було би зробити бо одна з кімнат 25 квадратів)А так планування вздовж всік кімнат був коридор для прислуги і кімнати всі були прохідні.Ті проходи звісно використовувалися для складування різного непотрібу, а користувалися коридором для прислуги.Під час останнього ремонту двері в прохідних кімнатах замурували і зробили там шафи купе, відповідно користуємося коридором для прислуги з якого вхід в кімнати і роздільний сан вузол(ванна до речі пшедвоенна але добрий стан+душова кабінка).Одна кімната прохідна (вітальня)з неї вихід на терасу і кухню.В принципі планування не погане .таких мало.
Bolt
 
Повідомлень: 472
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 595596597598
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nazar_zhybulski і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 879, 880, 881
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
8802 1094932
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 гру, 2020 12:40
akurt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 126, 127, 128
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1271 167102
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 гру, 2020 12:20
change_pm
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
149 8225
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 16:40
Рыба-сом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.