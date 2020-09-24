dinozavrik написав:Долярчик написав:Ірина_ написав:Шановні форумчани!
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Після прочитаного, хочеться сказати: "- ну що, ще хтось сумнівається, що потрібно інвестувати в бетон?" (в міста-мільйонники)
Як думаєте, скільки грошей потрібно потратити щоб знову зробити ремонт і замінити трохи меблів та сантехніки після вечірки в квартирі з невідомою кількістю людей та алкоголю?
не заваджайте самостверджуватись майбутньому лендЛорду