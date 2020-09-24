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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 596597598599
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:26

  dinozavrik написав:
  Долярчик написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани!

Пропонуємо до Вашої уваги:

Львів, Київ та інші:
Вартість оренди будинків на Новий рік-2021

Після прочитаного, хочеться сказати: "- ну що, ще хтось сумнівається, що потрібно інвестувати в бетон?" (в міста-мільйонники)

Як думаєте, скільки грошей потрібно потратити щоб знову зробити ремонт і замінити трохи меблів та сантехніки після вечірки в квартирі з невідомою кількістю людей та алкоголю?



не заваджайте самостверджуватись майбутньому лендЛорду :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:24

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

https://news.finance.ua/ua/news/-/484163/yak-zminylysya-tsiny-2-kimnatnyh-kvartyr-na-vtorynnomu-rynku-infografika
Львів +0,5%
бабло гастріків закінчилося
https://fi202x.blogspot.com/
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