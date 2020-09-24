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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:26
dinozavrik написав: Долярчик написав:
Після прочитаного, хочеться сказати: "- ну що, ще хтось сумнівається, що потрібно інвестувати в бетон?" (в міста-мільйонники)
Як думаєте, скільки грошей потрібно потратити щоб знову зробити ремонт і замінити трохи меблів та сантехніки після вечірки в квартирі з невідомою кількістю людей та алкоголю?
не заваджайте самостверджуватись майбутньому лендЛорду
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Додано: Сер 16 гру, 2020 13:24
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Додано: Сер 16 гру, 2020 21:02
Думаю весною підемо потрохи вниз..
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Львівський БатяР
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Додано: Сер 16 гру, 2020 23:10
Львівський БатяР написав:
Думаю весною підемо потрохи вниз..
Чого так думаєте?
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Додано: Сер 16 гру, 2020 23:25
так гастріки не дуріки купувати місцеве лайно, он КХ виклав інфу що 40% житла в пшеках купили вкраїнці!
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greenozon
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