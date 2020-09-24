Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
greenozon написав:так гастріки не дуріки купувати місцеве лайно, он КХ виклав інфу що 40% житла в пшеках купили вкраїнці!
Так то ж серед іноземців)) Для порівняння в Польщі за попередній рік українці придбали 3,2тис. квартир, а вдома - 301тис. об'єктів нерухомості, що було рекордом за попередні 12років. Різницю відчуваєте?
Причин декілька 1. Так виглядає, що на моменті попит на житло і пропозиція досягли рівноваги. Після рівноваги завжди йде зміна або попит росте або пропозиція. За зиму деполюди хто планував купити житло( як Долярчик) - це зроблять. З огляду на економічні обставини країни і на те, що будується, Я гадаю, що весною - пропозиція почне переважати над попитом, це автоматом і штовхатиме потрохи ціни вниз до наступної рівноваги. 2. Вартість оренди впала. Після Різдва, йде локдаун який знову вивільнить купу подобового і зданого на короткий термін житла. Ціну на оренду відповідно це піштовхне ще вниз. Як результат інвестиція в бетон з метою здачі стане ще менш привабливою
jump написав:У Тернополі заборонили будувати житло вище дев’яти поверхів
Якщо таки вдасться владі контролювати, то дуже добре. У нас в Полтаві теж такий треш з архітектурою й "новообраною" бандитською владою, що бажання переїхати до Тернополя, Франика чи хоча б Львова)) виникає все частіше.