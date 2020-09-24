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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 597598599600
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 00:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

jump написав:у Львів не раджу...
сам уже думав про Франківськ або Тернопіль :D
а на пенсію десь у Карпати 8)
хатинку на горі подалі від усього того бидляцтва...

Та розумію, не люблю великі міста тому він і на 3-му місці)), але притягує близькість аеропорту з більш широким вікном в Європу, хоча на найближчі 2 роки він не актуальний, а можливо й на десятиліття та й урбаністичні зміни таки значно помітніші, ніж в бандитській Полтаві((
А на пенсію краще хатинку в австрійських Альпах, то точно більше шансів втекти від того всього вище сказаного, але краще таки лупати ту скалу й будувати своє
І про архітектурні зміни й урбаністику Львова, від яких залежить якість життя на прикладі нашої "колишньої столиці" Відня, до якої 100р тому ми були значно ближче, ніж сьогодні
https://youtu.be/Gx95EEQ1mis
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 07:40

  jump написав:
  stryzhko написав:бажання переїхати до Тернополя, Франика чи хоча б Львова)) виникає все частіше

у Львів не раджу...
сам уже думав про Франківськ або Тернопіль :D

а на пенсію десь у Карпати 8)
хатинку на горі подалі від усього того бидляцтва...

Наоборот, судячи з автономерів вже пів Франека у Львові живе.
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