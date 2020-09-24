jump написав:у Львів не раджу...
сам уже думав про Франківськ або Тернопіль
а на пенсію десь у Карпати
хатинку на горі подалі від усього того бидляцтва...
Та розумію, не люблю великі міста тому він і на 3-му місці)), але притягує близькість аеропорту з більш широким вікном в Європу, хоча на найближчі 2 роки він не актуальний, а можливо й на десятиліття та й урбаністичні зміни таки значно помітніші, ніж в бандитській Полтаві((
А на пенсію краще хатинку в австрійських Альпах, то точно більше шансів втекти від того всього вище сказаного, але краще таки лупати ту скалу й будувати своє
І про архітектурні зміни й урбаністику Львова, від яких залежить якість життя на прикладі нашої "колишньої столиці" Відня, до якої 100р тому ми були значно ближче, ніж сьогодні