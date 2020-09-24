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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 598599600601>
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 00:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

jump написав:у Львів не раджу...
сам уже думав про Франківськ або Тернопіль :D
а на пенсію десь у Карпати 8)
хатинку на горі подалі від усього того бидляцтва...

Та розумію, не люблю великі міста тому він і на 3-му місці)), але притягує близькість аеропорту з більш широким вікном в Європу, хоча на найближчі 2 роки він не актуальний, а можливо й на десятиліття та й урбаністичні зміни таки значно помітніші, ніж в бандитській Полтаві((
А на пенсію краще хатинку в австрійських Альпах, то точно більше шансів втекти від того всього вище сказаного, але краще таки лупати ту скалу й будувати своє
І про архітектурні зміни й урбаністику Львова, від яких залежить якість життя на прикладі нашої "колишньої столиці" Відня, до якої 100р тому ми були значно ближче, ніж сьогодні
https://youtu.be/Gx95EEQ1mis
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 07:40

  jump написав:
  stryzhko написав:бажання переїхати до Тернополя, Франика чи хоча б Львова)) виникає все частіше

у Львів не раджу...
сам уже думав про Франківськ або Тернопіль :D

а на пенсію десь у Карпати 8)
хатинку на горі подалі від усього того бидляцтва...

Наоборот, судячи з автономерів вже пів Франека у Львові живе.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:38

  Bolt написав:
  jump написав:
  stryzhko написав:бажання переїхати до Тернополя, Франика чи хоча б Львова)) виникає все частіше

у Львів не раджу...
сам уже думав про Франківськ або Тернопіль :D

а на пенсію десь у Карпати 8)
хатинку на горі подалі від усього того бидляцтва...

Наоборот, судячи з автономерів вже пів Франека у Львові живе.


номери не показник
багато хто при купівлі/перереєстрації авто не заморочується заміною номерів, а залишає старі...
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 13:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ну що, товариство - "льод тронулса!"© :D

І зразу хочу сказати, що в шоці, як Флай, місяць тому, як пальцем в небо - точно попав в забудовника, а головне - в ЖК!!!

А, я ж то писав, що остаточне рішення по вибору ЖК, прийняв ще у вересні!

Тож, розпочинаю реаліті-шоу, але на іншій гілці!
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
А тут, просто теж фіксуємо, що придбаний на котловані смарт, 27м2 у ЖК Ріел Сіті, із здачею до кінця весни 2022р.(тобто, за 1,5р.)
Ціна 450Кгрн/16К дол.(в грн. трохи заокруглив, так як ролі дуже не грає 2-3тис)

Так, локація не айс, але й не дуже #дупасвіту!
Гірше, якщо б було десь аж під лісом на Левандівці, чи в Рясному1/2 :)
А так, то до основної дороги не далеко(300м), де проїзджає багато маршруток, атб - теж не далеко.... - ну і сам комплекс, наче, має бути гарним!(підземний паркінг/садочок/комерція і інше)

Та й який ще можна кращий бетон купити за ~ 2 Фонда? ;)
Ну не в іпотеку ж лізти! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:19

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:А тут, просто теж фіксуємо, що придбаний на котловані смарт, 27м2 у ЖК Ріел Сіті, із здачею до кінця весни 2022р.(тобто, за 1,5р.)
Ціна 450Кгрн/16К дол.(в грн. трохи заокруглив, так як ролі дуже не грає 2-3тис)

Яка адреса...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Frant написав:Навіщо ведетесь на трандьож?

Долярек каже шо вже купив...може і доки виложить.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 15:51

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:А тут, просто теж фіксуємо, що придбаний на котловані смарт, 27м2 у ЖК Ріел Сіті, із здачею до кінця весни 2022р.(тобто, за 1,5р.)
Ціна 450Кгрн/16К дол.(в грн. трохи заокруглив, так як ролі дуже не грає 2-3тис)

Яка адреса...якщо не секрет?

Дивне питання!
Знаючи назву ЖК - зовсім не проблема дізнатись адресу ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:09

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:А тут, просто теж фіксуємо, що придбаний на котловані смарт, 27м2 у ЖК Ріел Сіті, із здачею до кінця весни 2022р.(тобто, за 1,5р.)
Ціна 450Кгрн/16К дол.(в грн. трохи заокруглив, так як ролі дуже не грає 2-3тис)

Яка адреса...якщо не секрет?

Дивне питання!
Знаючи назву ЖК - зовсім не проблема дізнатись адресу ;)


А кешбек/бонус отримали (при оплаті за бетон)? :wink:
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:12

  Долярчик написав:Ну що, товариство - "льод тронулса!

І зразу хочу сказати, що в шоці, як Флай, місяць тому, як пальцем в небо - точно попав в забудовника, а головне - в ЖК!!!

А, я ж то писав, що остаточне рішення по вибору ЖК, прийняв ще у вересні!

Тож, розпочинаю реаліті-шоу, але на іншій гілці!
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
А тут, просто теж фіксуємо, що придбаний на котловані смарт, 27м2 у ЖК Ріел Сіті, із здачею до кінця весни 2022р.(тобто, за 1,5р.)
Ціна 450Кгрн/16К дол.(в грн. трохи заокруглив, так як ролі дуже не грає 2-3тис)

Так, локація не айс, але й не дуже #дупасвіту!
Гірше, якщо б було десь аж під лісом на Левандівці, чи в Рясному1/2 :)
А так, то до основної дороги не далеко(300м), де проїзджає багато маршруток, атб - теж не далеко.... - ну і сам комплекс, наче, має бути гарним!(підземний паркінг/садочок/комерція і інше)

Та й який ще можна кращий бетон купити за ~ 2 Фонда? ;)
Ну не в іпотеку ж лізти!




я чомусь так і подумав, що майбутній лендЛорд у якесь дупло та й влізе :lol: :shock: ще й ріел...! припиздець повний! у них затримки по здачі від року до двох і якість будівництва гівно гівняне...

"Додано: Чет 12 лис, 2020 17:46"

Долярчик написав:

flyman написав:

п.с.
Бери на Левандівці


Беру




jump
невже це :shock:
ЖК Ріел Сіті
15 будинків, 994 квартири
біля будинків колія - буде зручно до Поляндії у випадку шухеру тікати, з іншого Лепи - закинете кішку і е/е задарма. Все по кІйосакі і всякому іншому фЕн-шУю
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:25

Знайшов такі ціни
смарт
від 25,22 м2
від 16 607 грн
від 418 829 грн
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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