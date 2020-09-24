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jump написав:у Львів не раджу... сам уже думав про Франківськ або Тернопіль а на пенсію десь у Карпати хатинку на горі подалі від усього того бидляцтва...
Та розумію, не люблю великі міста тому він і на 3-му місці)), але притягує близькість аеропорту з більш широким вікном в Європу, хоча на найближчі 2 роки він не актуальний, а можливо й на десятиліття та й урбаністичні зміни таки значно помітніші, ніж в бандитській Полтаві(( А на пенсію краще хатинку в австрійських Альпах, то точно більше шансів втекти від того всього вище сказаного, але краще таки лупати ту скалу й будувати своє І про архітектурні зміни й урбаністику Львова, від яких залежить якість життя на прикладі нашої "колишньої столиці" Відня, до якої 100р тому ми були значно ближче, ніж сьогодні https://youtu.be/Gx95EEQ1mis
І зразу хочу сказати, що в шоці, як Флай, місяць тому, як пальцем в небо - точно попав в забудовника, а головне - в ЖК!!!
А, я ж то писав, що остаточне рішення по вибору ЖК, прийняв ще у вересні!
Тож, розпочинаю реаліті-шоу, але на іншій гілці! Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте! А тут, просто теж фіксуємо, що придбаний на котловані смарт, 27м2 у ЖК Ріел Сіті, із здачею до кінця весни 2022р.(тобто, за 1,5р.) Ціна 450Кгрн/16К дол.(в грн. трохи заокруглив, так як ролі дуже не грає 2-3тис)
Так, локація не айс, але й не дуже #дупасвіту! Гірше, якщо б було десь аж під лісом на Левандівці, чи в Рясному1/2 А так, то до основної дороги не далеко(300м), де проїзджає багато маршруток, атб - теж не далеко.... - ну і сам комплекс, наче, має бути гарним!(підземний паркінг/садочок/комерція і інше)
Та й який ще можна кращий бетон купити за ~ 2 Фонда? Ну не в іпотеку ж лізти!
Долярчик написав:А тут, просто теж фіксуємо, що придбаний на котловані смарт, 27м2 у ЖК Ріел Сіті, із здачею до кінця весни 2022р.(тобто, за 1,5р.) Ціна 450Кгрн/16К дол.(в грн. трохи заокруглив, так як ролі дуже не грає 2-3тис)
Яка адреса...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Долярчик написав:А тут, просто теж фіксуємо, що придбаний на котловані смарт, 27м2 у ЖК Ріел Сіті, із здачею до кінця весни 2022р.(тобто, за 1,5р.) Ціна 450Кгрн/16К дол.(в грн. трохи заокруглив, так як ролі дуже не грає 2-3тис)
Яка адреса...якщо не секрет?
Дивне питання! Знаючи назву ЖК - зовсім не проблема дізнатись адресу
Долярчик написав:А тут, просто теж фіксуємо, що придбаний на котловані смарт, 27м2 у ЖК Ріел Сіті, із здачею до кінця весни 2022р.(тобто, за 1,5р.) Ціна 450Кгрн/16К дол.(в грн. трохи заокруглив, так як ролі дуже не грає 2-3тис)
Яка адреса...якщо не секрет?
Дивне питання! Знаючи назву ЖК - зовсім не проблема дізнатись адресу
Долярчик написав:Ну що, товариство - "льод тронулса!
І зразу хочу сказати, що в шоці, як Флай, місяць тому, як пальцем в небо - точно попав в забудовника, а головне - в ЖК!!!
А, я ж то писав, що остаточне рішення по вибору ЖК, прийняв ще у вересні!
Тож, розпочинаю реаліті-шоу, але на іншій гілці! Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте! А тут, просто теж фіксуємо, що придбаний на котловані смарт, 27м2 у ЖК Ріел Сіті, із здачею до кінця весни 2022р.(тобто, за 1,5р.) Ціна 450Кгрн/16К дол.(в грн. трохи заокруглив, так як ролі дуже не грає 2-3тис)
Так, локація не айс, але й не дуже #дупасвіту! Гірше, якщо б було десь аж під лісом на Левандівці, чи в Рясному1/2 А так, то до основної дороги не далеко(300м), де проїзджає багато маршруток, атб - теж не далеко.... - ну і сам комплекс, наче, має бути гарним!(підземний паркінг/садочок/комерція і інше)
Та й який ще можна кращий бетон купити за ~ 2 Фонда? Ну не в іпотеку ж лізти!
я чомусь так і подумав, що майбутній лендЛорд у якесь дупло та й влізе ще й ріел...! припиздець повний! у них затримки по здачі від року до двох і якість будівництва гівно гівняне... "Додано: Чет 12 лис, 2020 17:46"
Долярчик написав:
flyman написав:
п.с. Бери на Левандівці
Беру
jump невже це ЖК Ріел Сіті 15 будинків, 994 квартири біля будинків колія - буде зручно до Поляндії у випадку шухеру тікати, з іншого Лепи - закинете кішку і е/е задарма. Все по кІйосакі і всякому іншому фЕн-шУю
Знайшов такі ціни смарт від 25,22 м2 від 16 607 грн від 418 829 грн
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.