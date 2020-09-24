Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:28

Ну і ризикнув Долярек.

Але нехай йому повезе.

Виглядає що про лендлордство це байки.

Вкинув трішки більше 2 Фонди щоб грошенята не згоріли в горнилі світових і нашищих криз.

А шо, має право...час покаже.