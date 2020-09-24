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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:27
Долярчик, то який Ваш будинок?
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:53
То на місті бувшого молокозаводу?
Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:56
саме там
Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:28
Ну і ризикнув Долярек.
Але нехай йому повезе.
Виглядає що про лендлордство це байки.
Вкинув трішки більше 2 Фонди щоб грошенята не згоріли в горнилі світових і нашищих криз.
А шо, має право...час покаже.
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:43
як можна таку х..уйню зробити?
і де?.. одне з найгидомирніших місць Львова ...
і в такого забудовника?
років через 5 - склад роверів, помпків, кулічків і ланцухів...якщо ріел здасть...
Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:20
Чекаєм від Долярека щоб нам темним пояснив шо це він затіяв?
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