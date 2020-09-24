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Ну і ризикнув Долярек. Але нехай йому повезе. Виглядає що про лендлордство це байки. Вкинув трішки більше 2 Фонди щоб грошенята не згоріли в горнилі світових і нашищих криз. А шо, має право...час покаже.
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Квесторе_поверніться написав:Ну і ризикнув Долярек. Але нехай йому повезе. Виглядає що про лендлордство це байки. Вкинув трішки більше 2 Фонди щоб грошенята не згоріли в горнилі світових і нашищих криз. А шо, має право...час покаже.
як можна таку х..уйню зробити? і де?.. одне з найгидомирніших місць Львова ... і в такого забудовника? років через 5 - склад роверів, помпків, кулічків і ланцухів...якщо ріел здасть...
Квесторе_поверніться написав:Ну і ризикнув Долярек. Але нехай йому повезе. Виглядає що про лендлордство це байки. Вкинув трішки більше 2 Фонди щоб грошенята не згоріли в горнилі світових і нашищих криз. А шо, має право...час покаже.
як можна таку х..уйню зробити? і де?.. одне з найгидомирніших місць Львова ... і в такого забудовника? років через 5 - склад роверів, помпків, кулічків і ланцухів...якщо ріел здасть...
Чекаєм від Долярека щоб нам темним пояснив шо це він затіяв?
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Долярчик, котлован під будинком вже є? Може і поверх який вже женуть?
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jump написав:у Львів не раджу... сам уже думав про Франківськ або Тернопіль а на пенсію десь у Карпати хатинку на горі подалі від усього того бидляцтва...
Та розумію, не люблю великі міста тому він і на 3-му місці)), але притягує близькість аеропорту з більш широким вікном в Європу, хоча на найближчі 2 роки він не актуальний, а можливо й на десятиліття та й урбаністичні зміни таки значно помітніші, ніж в бандитській Полтаві(( А на пенсію краще хатинку в австрійських Альпах, то точно більше шансів втекти від того всього вище сказаного, але краще таки лупати ту скалу й будувати своє І про архітектурні зміни й урбаністику Львова, від яких залежить якість життя на прикладі нашої "колишньої столиці" Відня, до якої 100р тому ми були значно ближче, ніж сьогодні https://youtu.be/Gx95EEQ1mis
Сьогоднішній Львів...
гнида пролізла на черговий термін... гетто розширюється