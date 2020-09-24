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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 598599600601
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:27

Долярчик, то який Ваш будинок?
https://riel-city.com.ua/ua/about/202/
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:53

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, то який Ваш будинок?
https://riel-city.com.ua/ua/about/202/

То на місті бувшого молокозаводу?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 16:56

  Bolt написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, то який Ваш будинок?
https://riel-city.com.ua/ua/about/202/

То на місті бувшого молокозаводу?


саме там :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:28

Ну і ризикнув Долярек.
Але нехай йому повезе.
Виглядає що про лендлордство це байки.
Вкинув трішки більше 2 Фонди щоб грошенята не згоріли в горнилі світових і нашищих криз.
А шо, має право...час покаже.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:43

  Квесторе_поверніться написав:Ну і ризикнув Долярек.
Але нехай йому повезе.
Виглядає що про лендлордство це байки.
Вкинув трішки більше 2 Фонди щоб грошенята не згоріли в горнилі світових і нашищих криз.
А шо, має право...час покаже.


як можна таку х..уйню зробити?
і де?.. одне з найгидомирніших місць Львова :x ...
і в такого забудовника?
років через 5 - склад роверів, помпків, кулічків і ланцухів...якщо ріел здасть...
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:20

  jump написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ну і ризикнув Долярек.
Але нехай йому повезе.
Виглядає що про лендлордство це байки.
Вкинув трішки більше 2 Фонди щоб грошенята не згоріли в горнилі світових і нашищих криз.
А шо, має право...час покаже.


як можна таку х..уйню зробити?
і де?.. одне з найгидомирніших місць Львова :x ...
і в такого забудовника?
років через 5 - склад роверів, помпків, кулічків і ланцухів...якщо ріел здасть...

Чекаєм від Долярека щоб нам темним пояснив шо це він затіяв?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 18:59

Зручно.Зранку буде просинатися за гудком маневрового тепловозу :)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:05

  Bolt написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, то який Ваш будинок?
https://riel-city.com.ua/ua/about/202/

То на місті бувшого молокозаводу?


слухайте, там же сморід із каналізацій буває ацький!

красне містечко!! :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:35

Долярчик, котлован під будинком вже є?
Може і поверх який вже женуть?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:37

  stryzhko написав:
jump написав:у Львів не раджу...
сам уже думав про Франківськ або Тернопіль :D
а на пенсію десь у Карпати 8)
хатинку на горі подалі від усього того бидляцтва...

Та розумію, не люблю великі міста тому він і на 3-му місці)), але притягує близькість аеропорту з більш широким вікном в Європу, хоча на найближчі 2 роки він не актуальний, а можливо й на десятиліття та й урбаністичні зміни таки значно помітніші, ніж в бандитській Полтаві((
А на пенсію краще хатинку в австрійських Альпах, то точно більше шансів втекти від того всього вище сказаного, але краще таки лупати ту скалу й будувати своє
І про архітектурні зміни й урбаністику Львова, від яких залежить якість життя на прикладі нашої "колишньої столиці" Відня, до якої 100р тому ми були значно ближче, ніж сьогодні
https://youtu.be/Gx95EEQ1mis


Сьогоднішній Львів...

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гнида пролізла на черговий термін...
гетто розширюється :cry:
jump
 
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