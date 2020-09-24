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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 599600601602
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:35

  Квесторе_поверніться написав:Знайшов такі ціни
смарт
від 25,22 м2
від 16 607 грн
від 418 829 грн

Малі смарти(там ще щось було по 24,90м2) - ВСІ в першій черзі розгребли, а ті, що по майже 26м2, то були або на останньому поверсі па 17 300м2, або по 18Км2 або по 20Км2 :shock:
(реклама-то просто замануха)
Може такий, що в рекламі і є, але швидше він на останньому поверсі в другій, або в нанадцятій черзі! :lol:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:37

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, то який Ваш будинок?
https://riel-city.com.ua/ua/about/202/

Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:39

  Квесторе_поверніться написав:Ну і ризикнув Долярек.
Але нехай йому повезе.
Виглядає що про лендлордство це байки.
Вкинув трішки більше 2 Фонди щоб грошенята не згоріли в горнилі світових і нашищих криз.
А шо, має право...час покаже.

Саме так ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 00:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:як можна таку х..уйню зробити?
і де?.. одне з найгидомирніших місць Львова ...
і в такого забудовника?
років через 5 - склад роверів, помпків, кулічків і ланцухів...якщо ріел здасть

А давайте так - критикувати - всі мастаки, а от візьміть і запропонуйте кращий варіант забетонуватись і в межах 400-450К?
Ану, хоч 1-2 варіанти?

Тільки не треба накшталт - "а от якщо додати ще 100-150К, то можна....
Ні, от саме в таких межах?
  Bolt написав:Зручно.Зранку буде просинатися за гудком маневрового тепловозу

Тюююю, а точніше тю-тююююю :)
Я що, там збираюсь жити?
Та й кажуть, що до цього швидко привикається і воно не заважає!
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, котлован під будинком вже є?
Може і поверх який вже женуть

Так, котлован є!
А менеджер-ка сказала, що залито перекриття першого поверху! (ну то може вже паркінг підземний залили)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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