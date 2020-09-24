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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:35
Квесторе_поверніться написав:
Знайшов такі ціни
смарт
від 25,22 м2
від 16 607 грн
від 418 829 грн
Малі смарти(там ще щось було по 24,90м2) - ВСІ в першій черзі розгребли, а ті, що по майже 26м2, то були або на останньому поверсі па 17 300м2, або по 18Км2 або по 20Км2
(реклама-то просто замануха)
Може такий, що в рекламі і є, але швидше він на останньому поверсі в другій, або в нанадцятій черзі!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:37
Квесторе_поверніться написав:Долярчик
, то який Ваш будинок?
https://riel-city.com.ua/ua/about/202/
1Б
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Долярчик
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Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:39
Квесторе_поверніться написав:
Ну і ризикнув Долярек.
Але нехай йому повезе.
Виглядає що про лендлордство це байки.Вкинув трішки більше 2 Фонди щоб грошенята не згоріли
в горнилі світових і нашищих криз.
А шо, має право...час покаже.
Саме так
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Суб 19 гру, 2020 00:30
jump написав:
як можна таку х..уйню зробити?
і де?.. одне з найгидомирніших місць Львова ...
і в такого забудовника?
років через 5 - склад роверів, помпків, кулічків і ланцухів...якщо ріел здасть
А давайте так - критикувати - всі мастаки, а от візьміть і запропонуйте кращий варіант забетонуватись і в межах 400-450К?
Ану, хоч 1-2 варіанти?
Тільки не треба накшталт - "а от якщо додати ще 100-150К, то можна....
Ні, от саме в таких межах?
512504 4:Bolt написав:Зручно.Зранку буде просинатися за гудком маневрового тепловозу
Тюююю, а точніше тю-тююююю
Я що, там збираюсь жити?
Та й кажуть, що до цього швидко привикається і воно не заважає!
Квесторе_поверніться написав:
Долярчик, котлован під будинком вже є?
Може і поверх який вже женуть
Так, котлован є!
А менеджер-ка сказала, що залито перекриття першого поверху! (ну то може вже паркінг підземний залили) - і моя секція1Б дотикається до секції 5А, де вже 4пов.є!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Суб 19 гру, 2020 02:55
Долярчик з Авелоном Вам повезло, то надіюся, що і цього разу все вийде!
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Truskavetskiy
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Додано: Суб 19 гру, 2020 09:20
Долярчик написав: Квесторе_поверніться написав:
Знайшов такі ціни
смарт
від 25,22 м2
від 16 607 грн
від 418 829 грн
Малі смарти(там ще щось було по 24,90м2) - ВСІ в першій черзі розгребли, а ті, що по майже 26м2, то були або на останньому поверсі па 17 300м2, або по 18Км2 або по 20Км2
(реклама-то просто замануха)
Може такий, що в рекламі і є, але швидше він на останньому поверсі в другій, або в нанадцятій черзі!
І який висновок з цього?
Що в людей лишилися гроші тіко на смарти.
Який пук в економіці чи з курсом гривні і нерухомість домкратом вниз а недобудови на мороз.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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