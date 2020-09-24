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Квесторе_поверніться написав:Знайшов такі ціни смарт від 25,22 м2 від 16 607 грн від 418 829 грн
Малі смарти(там ще щось було по 24,90м2) - ВСІ в першій черзі розгребли, а ті, що по майже 26м2, то були або на останньому поверсі па 17 300м2, або по 18Км2 або по 20Км2 (реклама-то просто замануха) Може такий, що в рекламі і є, але швидше він на останньому поверсі в другій, або в нанадцятій черзі!
Квесторе_поверніться написав:Ну і ризикнув Долярек. Але нехай йому повезе. Виглядає що про лендлордство це байки. Вкинув трішки більше 2 Фонди щоб грошенята не згоріли в горнилі світових і нашищих криз. А шо, має право...час покаже.
Квесторе_поверніться написав:Знайшов такі ціни смарт від 25,22 м2 від 16 607 грн від 418 829 грн
Малі смарти(там ще щось було по 24,90м2) - ВСІ в першій черзі розгребли, а ті, що по майже 26м2, то були або на останньому поверсі па 17 300м2, або по 18Км2 або по 20Км2 (реклама-то просто замануха) Може такий, що в рекламі і є, але швидше він на останньому поверсі в другій, або в нанадцятій черзі!
І який висновок з цього? Що в людей лишилися гроші тіко на смарти. Який пук в економіці чи з курсом гривні і нерухомість домкратом вниз а недобудови на мороз.
Та так, як я і казав - деполюди перекладаються в бетон, а входити в смарти можуть і з малими сумами!
От мені, щоб взяти, наприклад, на Підзамче, то треба точно лізти в іпотеку! А тут - понашкрібав по сусЄках/перекинув трохи в родичів(бо ще мій 1 трохи не малий депостовпець, закінчується через місяць) - і взяв смарта БЕЗ "дешевої" іпотеки А була б іпотека під реальних 10% хоч на 5р. фіксовано - то б можливо, що взяв би 2 смарти в іпотеку!
Ніколи не пишу тут, але оскільки тут вже таке шоу розпочалось, то вставлю і свої два слова. Глянув на вашу інвестицію та можу сказати, що варіант далеко не з найкращих. Ви якось писали, що локація - це головне, але ж ваш обьект знаходиться на славнозвісній Левандівці, у районі мабуть кращому з найгіршіх. Не Рясне, Сихів чи ваш улюблений район вулиці Мазепи (бувша Топольна ,"Балатон", цигани та інш..,хто львів'янин та ще пригадує львів 90х-2000 років, той мене зрозуміє)). Відносно вашого будинку, то там здається 2 ліфти на 14 квартир !!! Ви скажете, що яка вам різниця , вам там не жити, як і потяги не чути, і не споглядати кожен день той треш, що навколо вашого будинку буде. Коли я обираю обьект для інвестицій під оренду, то стараюсь на нього подивитись з усіх сторін, очима моїх майбутніх орендарів (не лохів).Тому напевно у мене виключно айтішники знімають, а це стабільнісь і порядність у відносинах з квартирантами. Хто у вашому трешняку буде знімати студію-вагон 22 м кв у "неогуртожитку" із ремонтом від "тестя" із будівельних залишків та обладнаний технікою по акціям з Епіцентру? А якщо зробите трохи краще ремонт то вона стане вам біля 25 000 $ під ключ, а здавати будете за +-3500 гривень у місяць . У Києві наприклад https://m.olx.ua/obyavlenie/prodazha-ko ... ml?reason= купуємо з офомленням готову студію за 45 000 $ ( зверніть увагу на рівень оздоблення і ремонту!!! Вашому тестю і не снилось таке)) та здаємо гарному квартиранту, який з офісу приходить втомлений тільки переспати за мінімум 350 $ Порахуйте тепер поки ваш смарт буде будуватись, здаватись в єксплуатацію (це ж Рієл )) та ремонтуватись, скільки кешу заробить київська готова студія у "Комфорт тауні" за декілька років ? Ось і думайте!))
Так, але проблема багатогранна: і у владі, і транспортній інфраструктурі, і економічній складовій, і у людях, яким подобається жити в мурашниках з видом на парковки, замість громадського простору. Але ж є у вас і такі комплекси, як ЖК "Місто Трав" з дворами без машин і різноповерховою забудовою, що мені довподоби і чого не вистачає в нас. Ще й аеропорт поруч