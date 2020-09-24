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stryzhko написав:Але ж є у вас і такі комплекси, як ЖК "Місто Трав" з дворами без машин і різноповерховою забудовою, що мені довподоби і чого не вистачає в нас. Ще й аеропорт пору
раджу туди заїхати і походити довкола кардинально поміняєте думку... а кільце при цьому комплексі - це треш...
Ну і 50м котельня Тойота-сервісу, де ночами палять стару гуму і пластик, щоб газ економити Пи.Си.Замість думати як розширити Кульпу до 6 полос, і як добудувати міст на Науковій, будуть монумент на Стрійській розбирати, і будувати якісь інший, а всього-то тре було нп шоломі у солдата зірочку зашпаклюввти і тризуба причепити.
jump написав:раджу туди заїхати і походити довкола кардинально поміняєте думку... кільце при цьому комплексі - це щоденне стояння у корку...
Я звертав увагу лише на досить непогану архітектуру й внутрішню кухню комплексу, яка мені довподоби, якщо працювати віддалено й щодня на роботу їздити нема необхідності.)) Потрібна лише близькість аеропорту, якщо таки колись відкриються. кордони. А все що довкола, то звичайно нікуди не дівається і якраз в компетенції влади вирішувати транспортні й екологічні проблеми. Що є кращого у вас на зразок цього чи Малоголосківських пагорбів?
roberto dark написав:Ніколи не пишу тут, але оскільки тут вже таке шоу розпочалось, то вставлю і свої два слова. Глянув на вашу інвестицію та можу сказати, що варіант далеко не з найкращих. Ви якось писали, що локація - це головне, але ж ваш обьект знаходиться на славнозвісній Левандівці, у районі мабуть кращому з найгіршіх. Не Рясне, Сихів чи ваш улюблений район вулиці Мазепи (бувша Топольна ,"Балатон", цигани та інш..,хто львів'янин та ще пригадує львів 90х-2000 років, той мене зрозуміє)). Відносно вашого будинку, то там здається 2 ліфти на 14 квартир !!! Ви скажете, що яка вам різниця , вам там не жити, як і потяги не чути, і не споглядати кожен день той треш, що навколо вашого будинку буде. Коли я обираю обьект для інвестицій під оренду, то стараюсь на нього подивитись з усіх сторін, очима моїх майбутніх орендарів (не лохів).Тому напевно у мене виключно айтішники знімають, а це стабільнісь і порядність у відносинах з квартирантами. Хто у вашому трешняку буде знімати студію-вагон 22 м кв у "неогуртожитку" із ремонтом від "тестя" із будівельних залишків та обладнаний технікою по акціям з Епіцентру? А якщо зробите трохи краще ремонт то вона стане вам біля 25 000 $ під ключ, а здавати будете за +-3500 гривень у місяць . У Києві наприклад https://m.olx.ua/obyavlenie/prodazha-ko ... ml?reason= купуємо з офомленням готову студію за 45 000 $ ( зверніть увагу на рівень оздоблення і ремонту!!! Вашому тестю і не снилось таке)) та здаємо гарному квартиранту, який з офісу приходить втомлений тільки переспати за мінімум 350 $ Порахуйте тепер поки ваш смарт буде будуватись, здаватись в єксплуатацію (це ж Рієл )) та ремонтуватись, скільки кешу заробить київська готова студія у "Комфорт тауні" за декілька років ? Ось і думайте!))
Я там вище панові написав і вам напишу - критикуючи, пропонуйТЕ! Але у Львові, а не десь в Києві, чи взагалі, за кордоном! Які є КРАЩІ варіанти у місті Лева за такі кошти? Так, я і раніше відкрито писав, що обрав не в #дупісвіту, а в #напівдупісвіту! Ну а де можна краше у місті Лева забетонувати трохи більше двох Фондів?
І так, я наперед змирився, що Ріел затягне будівництво, але те що він точно добудує - маю більше впевненості, ніж в менш відомих забудовників!
Ну і кажу, що мені не спішно, так як на повний ремонт - коштів не маю!
І, якщо вже так буде ну дуууууууууже погано(хоч сам комплекс маж бути гарним) - то продам і дЄлов-то
п. с. А 2 ліфти на 14 квартир - так це нормально(гірше, якщо б 1 - он я живу в Авалоні Лайт, де 1 ліфт на 8 квартир - і нормас! А там, якщо розділити, то 1 ліфт на 7 квартир! - так що все ок!
jump написав:раджу туди заїхати і походити довкола кардинально поміняєте думку... кільце при цьому комплексі - це щоденне стояння у корку...
Я звертав увагу лише на досить непогану архітектуру й внутрішню кухню комплексу, яка мені довподоби, якщо працювати віддалено й щодня на роботу їздити нема необхідності.)) Потрібна лише близькість аеропорту, якщо таки колись відкриються. кордони. А все що довкола, то звичайно нікуди не дівається і якраз в компетенції влади вирішувати транспортні й екологічні проблеми. Що є кращого у вас на зразок цього чи Малоголосківських пагорбів?
Малоголосківська - це суцільна біда тотальна забудова - вікна у вікна, 18000 тис мешканців, схили, з яких постійно під час дощів стікає глина і болото, відсутність вулиць, паркінгів, садочка, школи... у ФБ дикий лемент стоїть щодня від мешканців цього району плачі, прокльони...
за останні 2 роки, замість дозволених 2 будинків, садік видав дозволи на 14
Жахлива забудова вул. Малоголосківської: суперщільне життя у квартирах-чаплінках
Bolt написав: Пи.Си.Замість думати як розширити Кульпу до 6 полос, і як добудувати міст на Науковій
Розширення дороги лише тимчасово дає ефект, а потім авто стає більше й корки в майбутньому зростають. Це вже пройдений етап в цивілізованому світі. Для зменшення корок потрібен розвиток комфортного великогабаритного міського транспорту з єдиним квитком на всі види й платне паркування.
jump написав: я так розумію, що забудови у Львові Ви оцінюєте лише за рендерами...
Я ж не місцевий. Поки що лише за Гугл картами:)) і відгуками мешканців, також критеріями малоповерховості, зеленим двором й мінімум парковки в дворі. Що поганого в комплексі на Малоголосківській - 21 від Нової оселі, здається? Наче сусідів ще не видно у вікнах. І які кращі варіанти запропонуєте? Безсумніву критика завжди буде)) Порадьте щось краще, як говорив Долярчик, а не лише критикуєте))