roberto dark написав:

Ніколи не пишу тут, але оскільки тут вже таке шоу розпочалось, то вставлю і свої два слова. Глянув на вашу інвестицію та можу сказати, що варіант далеко не з найкращих. Ви якось писали, що локація - це головне, але ж ваш обьект знаходиться на славнозвісній Левандівці, у районі мабуть кращому з найгіршіх. Не Рясне, Сихів чи ваш улюблений район вулиці Мазепи (бувша Топольна ,"Балатон", цигани та інш..,хто львів'янин та ще пригадує львів 90х-2000 років, той мене зрозуміє)). Відносно вашого будинку, то там здається 2 ліфти на 14 квартир !!! Ви скажете, що яка вам різниця , вам там не жити, як і потяги не чути, і не споглядати кожен день той треш, що навколо вашого будинку буде. Коли я обираю обьект для інвестицій під оренду, то стараюсь на нього подивитись з усіх сторін, очима моїх майбутніх орендарів (не лохів).Тому напевно у мене виключно айтішники знімають, а це стабільнісь і порядність у відносинах з квартирантами. Хто у вашому трешняку буде знімати студію-вагон 22 м кв у "неогуртожитку" із ремонтом від "тестя" із будівельних залишків та обладнаний технікою по акціям з Епіцентру? А якщо зробите трохи краще ремонт то вона стане вам біля 25 000 $ під ключ, а здавати будете за +-3500 гривень у місяць . У Києві наприкладкупуємо з офомленням готову студію за 45 000 $ ( зверніть увагу на рівень оздоблення і ремонту!!! Вашому тестю і не снилось таке)) та здаємо гарному квартиранту, який з офісу приходить втомлений тільки переспати за мінімум 350 $ Порахуйте тепер поки ваш смарт буде будуватись, здаватись в єксплуатацію (це ж Рієл )) та ремонтуватись, скільки кешу заробить київська готова студія у "Комфорт тауні" за декілька років ? Ось і думайте!))