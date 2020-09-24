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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 601602603604>
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 12:48

  jump написав:
  stryzhko написав:Але ж є у вас і такі комплекси, як ЖК "Місто Трав" з дворами без машин і різноповерховою забудовою, що мені довподоби і чого не вистачає в нас. Ще й аеропорт пору


раджу туди заїхати і походити довкола
кардинально поміняєте думку...
а кільце при цьому комплексі - це треш...

Ну і 50м котельня Тойота-сервісу, де ночами палять стару гуму і пластик, щоб газ економити :)
Пи.Си.Замість думати як розширити Кульпу до 6 полос, і як добудувати міст на Науковій, будуть монумент на Стрійській розбирати, і будувати якісь інший, а всього-то тре було нп шоломі у солдата зірочку зашпаклюввти і тризуба причепити.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:26

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

jump написав:раджу туди заїхати і походити довкола
кардинально поміняєте думку...
кільце при цьому комплексі - це щоденне стояння у корку...

Я звертав увагу лише на досить непогану архітектуру й внутрішню кухню комплексу, яка мені довподоби, якщо працювати віддалено й щодня на роботу їздити нема необхідності.)) Потрібна лише близькість аеропорту, якщо таки колись відкриються. кордони.
А все що довкола, то звичайно нікуди не дівається і якраз в компетенції влади вирішувати транспортні й екологічні проблеми.
Що є кращого у вас на зразок цього чи Малоголосківських пагорбів?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:29

Все буде добре!©

  roberto dark написав:Ніколи не пишу тут, але оскільки тут вже таке шоу розпочалось, то вставлю і свої два слова. Глянув на вашу інвестицію та можу сказати, що варіант далеко не з найкращих. Ви якось писали, що локація - це головне, але ж ваш обьект знаходиться на славнозвісній Левандівці, у районі мабуть кращому з найгіршіх. Не Рясне, Сихів чи ваш улюблений район вулиці Мазепи (бувша Топольна ,"Балатон", цигани та інш..,хто львів'янин та ще пригадує львів 90х-2000 років, той мене зрозуміє)). Відносно вашого будинку, то там здається  2 ліфти на 14 квартир !!! Ви скажете, що яка вам різниця , вам там не жити, як і потяги не чути, і не споглядати кожен день той треш, що навколо вашого будинку буде. Коли я обираю обьект для інвестицій під оренду, то стараюсь на нього подивитись з усіх сторін, очима моїх майбутніх орендарів (не лохів).Тому напевно у мене виключно айтішники знімають, а це стабільнісь і порядність у відносинах з квартирантами. Хто у вашому трешняку буде знімати студію-вагон 22 м кв у "неогуртожитку" із ремонтом від "тестя" із будівельних залишків та обладнаний технікою по акціям з Епіцентру? А якщо зробите трохи краще ремонт то вона стане вам біля 25 000 $ під ключ, а здавати будете за +-3500 гривень у місяць . У Києві наприклад https://m.olx.ua/obyavlenie/prodazha-ko ... ml?reason= купуємо з офомленням  готову студію  за 45 000 $ ( зверніть увагу на рівень оздоблення і ремонту!!! Вашому тестю і не снилось таке)) та здаємо гарному квартиранту, який з офісу приходить втомлений тільки переспати за мінімум 350 $ Порахуйте тепер поки ваш смарт буде будуватись, здаватись в єксплуатацію (це ж Рієл )) та ремонтуватись, скільки кешу заробить київська готова студія у "Комфорт тауні" за декілька років ? Ось і думайте!)) 

Я там вище панові написав і вам напишу - критикуючи, пропонуйТЕ! Але у Львові, а не десь в Києві, чи взагалі, за кордоном! :mrgreen:
Які є КРАЩІ варіанти у місті Лева за такі кошти?
Так, я і раніше відкрито писав, що обрав не в #дупісвіту, а в #напівдупісвіту! :mrgreen:
Ну а де можна краше у місті Лева забетонувати трохи більше двох Фондів?

І так, я наперед змирився, що Ріел затягне будівництво, але те що він точно добудує - маю більше впевненості, ніж в менш відомих забудовників!

Ну і кажу, що мені не спішно, так як на повний ремонт - коштів не маю!

І, якщо вже так буде ну дуууууууууже погано(хоч сам комплекс маж бути гарним) - то продам і дЄлов-то :)

п. с.
А 2 ліфти на 14 квартир - так це нормально(гірше, якщо б 1 :) - он я живу в Авалоні Лайт, де 1 ліфт на 8 квартир - і нормас!
А там, якщо розділити, то 1 ліфт на 7 квартир! - так що все ок!

Тож ще раз - є кращі варіанти за такі кошти?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:49

  stryzhko написав:
jump написав:раджу туди заїхати і походити довкола
кардинально поміняєте думку...
кільце при цьому комплексі - це щоденне стояння у корку...

Я звертав увагу лише на досить непогану архітектуру й внутрішню кухню комплексу, яка мені довподоби, якщо працювати віддалено й щодня на роботу їздити нема необхідності.)) Потрібна лише близькість аеропорту, якщо таки колись відкриються. кордони.
А все що довкола, то звичайно нікуди не дівається і якраз в компетенції влади вирішувати транспортні й екологічні проблеми.
Що є кращого у вас на зразок цього чи Малоголосківських пагорбів?


Малоголосківська - це суцільна біда :shock:
тотальна забудова - вікна у вікна, 18000 тис мешканців, схили, з яких постійно під час дощів стікає глина і болото, відсутність вулиць, паркінгів, садочка, школи...
у ФБ дикий лемент стоїть щодня від мешканців цього району
плачі, прокльони...

за останні 2 роки, замість дозволених 2 будинків, садік видав дозволи на 14 :shock:

Жахлива забудова вул. Малоголосківської: суперщільне життя у квартирах-чаплінках

У ФБ розмістили фото, які свідчать, що у Львові забудова в районі вул. Малоголоськівській ведеться не по-людському щільно - як тільки можуть це робити жаднючі до грошей забудовники.
https://westnews.info/news/ZHaxliva-zab ... inkax.html
гляньте фото :oops:


я так розумію, що забудови у Львові Ви оцінюєте лише за рендерами...

п.с. Хоча якщо порівнювате те дупло, де купив Долярчик :shock:, тоді звісно краще малоголосківська 8)
Востаннє редагувалось jump в Суб 19 гру, 2020 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Bolt написав:
Пи.Си.Замість думати як розширити Кульпу до 6 полос, і як добудувати міст на Науковій

Розширення дороги лише тимчасово дає ефект, а потім авто стає більше й корки в майбутньому зростають. Це вже пройдений етап в цивілізованому світі.
Для зменшення корок потрібен розвиток комфортного великогабаритного міського транспорту з єдиним квитком на всі види й платне паркування.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 13:57

Долярчик Куме, вітаю з покупкою! :) Тепер вже ти гоноровий пан, а не волоцюга! :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:03

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

jump написав:
я так розумію, що забудови у Львові Ви оцінюєте лише за рендерами...

Я ж не місцевий. Поки що лише за Гугл картами:)) і відгуками мешканців, також критеріями малоповерховості, зеленим двором й мінімум парковки в дворі. Що поганого в комплексі на Малоголосківській - 21 від Нової оселі, здається? Наче сусідів ще не видно у вікнах. І які кращі варіанти запропонуєте? Безсумніву критика завжди буде)) Порадьте щось краще, як говорив Долярчик, а не лише критикуєте))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:18

  stryzhko написав:
jump написав:
я так розумію, що забудови у Львові Ви оцінюєте лише за рендерами...

Я ж не місцевий. Поки що лише за Гугл картами:)) і відгуками мешканців, також критеріями малоповерховості, зеленим двором й мінімум парковки в дворі. Що поганого в комплексі на Малоголосківській - 21 від Нової оселі, здається? Наче сусідів ще не видно у вікнах. І які кращі варіанти запропонуєте? Безсумніву критика завжди буде)) Порадьте щось краще, як говорив Долярчик, а не лише критикуєте))


Дивіться. Спочатку скажіть де робота,вона має бути рядом. Далі діти школа. Бо якщо будуту ранком по годині їздити ,то взагалі краще арендувати.
Які Ваші пріорітети : парк чи бага комерції... І так далі.
А тоді ми Вам підскажемо. Між іншим є непоганий варіант зараз,район Пасічна,якщо цікавить напишіть. Вже збудований.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 14:54

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ethereum написав:Дивіться. Спочатку скажіть де робота,вона має бути рядом. Далі діти школа. Бо якщо будуту ранком по годині їздити ,то взагалі краще арендувати.
Які Ваші пріорітети : парк чи бага комерції... І так далі.
А тоді ми Вам підскажемо. Між іншим є непоганий варіант зараз,район Пасічна,якщо цікавить напишіть. Вже збудований.

Робота більш за все на 50% вдома, з невідомою перспективою в майбутньому, тому в найближчі пару років 90% часу виїжджати з комплексу не планується.
Садочок, школа трохи пізніше. В пріоритеті парк, природа, велопрогулянки, й раз на місяць прогулянка старим Львовом, для прикладу. ))
Поки що лише думки пролітають про зміну міста, але посилюються останнім часом. Звичайно на першому етапі слід розпочати з оренди, щоб оцінити всі нюанси.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:04

  Козак-характерник написав:Долярчик Куме, вітаю з покупкою! :) Тепер вже ти гоноровий пан, а не волоцюга! :)

Дякую, куме!
От тільки зразу налітають тут і на інших гілках купа заздрісників, які кажуть, що я купив "фее", але не кажуть КРАЩИХ ВАРІАНТІВ!
А варіантіа кращих - нема!

Тому я вклав кошти від знецінення - нормально!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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