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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 601602603604
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:07

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  stryzhko написав:Порадьте щось краще, як говорив Долярчик, а не лише критикуєте

Потрібно викарбувати ці слова на вході на цю гілку!!! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:13

  Долярчик написав:
  Козак-характерник написав:Долярчик Куме, вітаю з покупкою! :) Тепер вже ти гоноровий пан, а не волоцюга! :)

Дякую, куме!
От тільки зразу налітають тут і на інших гілках купа заздрісників, які кажуть, що я купив "фее", але не кажуть КРАЩИХ ВАРІАНТІВ!
А варіантіа кращих - нема!

Тому я вклав кошти від знецінення - нормально!

Чому немає?!Зара ,наприклад , продається квартирка на цілий поверх,вул.Паркова.Третій будинок від входу в парк.
Востаннє редагувалось Bolt в Суб 19 гру, 2020 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:13

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Хоча якщо порівнювате те дупло, де купив Долярчик , тоді звісно краще малоголосківська

Та чим краше, якщо там без своєї автівки - нема що робити!!!
- до основної дороги/транспорту - далеко!
- садочки/коли - є?
- цвинтар на цвинтарі - це нормально?
Лєпотааааааааа.... :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:14

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Чому немає?!Зара ,наприклад , пролається квартирка на цілий поверх,вул.Паркова.Третій будинок від входу в парк

Ціна/метраж?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:16

  stryzhko написав:
Ethereum написав:Дивіться. Спочатку скажіть де робота,вона має бути рядом. Далі діти школа. Бо якщо будуту ранком по годині їздити ,то взагалі краще арендувати.
Які Ваші пріорітети : парк чи бага комерції... І так далі.
А тоді ми Вам підскажемо. Між іншим є непоганий варіант зараз,район Пасічна,якщо цікавить напишіть. Вже збудований.

Робота більш за все на 50% вдома, з невідомою перспективою в майбутньому, тому в найближчі пару років 90% часу виїжджати з комплексу не планується.
Садочок, школа трохи пізніше. В пріоритеті парк, природа, велопрогулянки, й раз на місяць прогулянка старим Львовом, для прикладу. ))
Поки що лише думки пролітають про зміну міста, але посилюються останнім часом. Звичайно на першому етапі слід розпочати з оренди, щоб оцінити всі нюанси.


Дуже правильний підхід. Львів добре місто для життя. А скільки кімнат шукаєте?
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:18

  Долярчик написав:
  jump написав:Хоча якщо порівнювате те дупло, де купив Долярчик , тоді звісно краще малоголосківська

Та чим краше, якщо там без своєї автівки - нема що робити!!!
- до основної дороги/транспорту - далеко!
- садочки/коли - є?
- цвинтар на цвинтарі - це нормально?
Лєпотааааааааа.... :mrgreen:

Рудненська краще.Виходиш на колію 1км і ти в П"ятому парку , а звідти електричкою дзигари везти в Мостиську ІІ, а там і до Польші (пішохідний перехідв Щегинях)пішки можна дійти(хвилин за сорок), або на приміській вокзал, а звідти вже бидловозкою в будь-який куточок Львова :)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 15:30

Тож ДУМАЙТЕ, ДІЙТЕ, БАГАТІЙТЕ!!!

Bolt
Далі про моє... :D

Ну гаразд, доплюсовуємо: :D
+ до кордону - близько!
+ до ЖД вокзалу - теж, відносно, близько!
Ще що? :)

+ Транспортна розв'язка за 300м - нормальна!
+ АТБ за 300м - теж добре!

+ ліс, там десь за 1-1,5км? - теж добре на пікнік сходити близько! :)

Коротше, за 450тис.грн - у місті Лева - КРАЩОГО НЕМАЄ!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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