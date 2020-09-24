Потрібно викарбувати ці слова на вході на цю гілку!!!
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Додано: Суб 19 гру, 2020 15:07
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Потрібно викарбувати ці слова на вході на цю гілку!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 19 гру, 2020 15:13
Чому немає?!Зара ,наприклад , продається квартирка на цілий поверх,вул.Паркова.Третій будинок від входу в парк.
Востаннє редагувалось Bolt в Суб 19 гру, 2020 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 19 гру, 2020 15:13
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Та чим краше, якщо там без своєї автівки - нема що робити!!!
- до основної дороги/транспорту - далеко!
- садочки/коли - є?
- цвинтар на цвинтарі - це нормально?
Лєпотааааааааа....
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 19 гру, 2020 15:14
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ціна/метраж?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 19 гру, 2020 15:16
Дуже правильний підхід. Львів добре місто для життя. А скільки кімнат шукаєте?
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Додано: Суб 19 гру, 2020 15:18
Рудненська краще.Виходиш на колію 1км і ти в П"ятому парку , а звідти електричкою дзигари везти в Мостиську ІІ, а там і до Польші (пішохідний перехідв Щегинях)пішки можна дійти(хвилин за сорок), або на приміській вокзал, а звідти вже бидловозкою в будь-який куточок Львова
Додано: Суб 19 гру, 2020 15:30
Тож ДУМАЙТЕ, ДІЙТЕ, БАГАТІЙТЕ!!!
Bolt
Далі про моє...
Ну гаразд, доплюсовуємо:
+ до кордону - близько!
+ до ЖД вокзалу - теж, відносно, близько!
Ще що?
+ Транспортна розв'язка за 300м - нормальна!
+ АТБ за 300м - теж добре!
+ ліс, там десь за 1-1,5км? - теж добре на пікнік сходити близько!
Коротше, за 450тис.грн - у місті Лева - КРАЩОГО НЕМАЄ!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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