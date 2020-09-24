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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 19 гру, 2020 16:26
Долярчик написав:
Ну що, товариство - "льод тронулса!"©
І зразу хочу сказати, що в шоці, як Флай, місяць тому, як пальцем в небо - точно попав в забудовника, а головне - в ЖК!!!
А, я ж то писав, що остаточне рішення по вибору ЖК, прийняв ще у вересні!
Тож, розпочинаю реаліті-шоу, але на іншій гілці! Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
А тут, просто теж фіксуємо, що придбаний на котловані смарт, 27м2 у ЖК Ріел Сіті, із здачею до кінця весни 2022р.(тобто, за 1,5р.)
Ціна 450Кгрн/16К дол.(в грн. трохи заокруглив, так як ролі дуже не грає 2-3тис)
Так, локація не айс, але й не дуже #дупасвіту!
Гірше, якщо б було десь аж під лісом на Левандівці, чи в Рясному1/2
А так, то до основної дороги не далеко(300м), де проїзджає багато маршруток, атб - теж не далеко.... - ну і сам комплекс, наче, має бути гарним!(підземний паркінг/садочок/комерція і інше)
Та й який ще можна кращий бетон купити за ~ 2 Фонда?
Ну не в іпотеку ж лізти!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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