Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
І зразу хочу сказати, що в шоці, як Флай, місяць тому, як пальцем в небо - точно попав в забудовника, а головне - в ЖК!!!
А, я ж то писав, що остаточне рішення по вибору ЖК, прийняв ще у вересні!
Тож, розпочинаю реаліті-шоу, але на іншій гілці! Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте! А тут, просто теж фіксуємо, що придбаний на котловані смарт, 27м2 у ЖК Ріел Сіті, із здачею до кінця весни 2022р.(тобто, за 1,5р.) Ціна 450Кгрн/16К дол.(в грн. трохи заокруглив, так як ролі дуже не грає 2-3тис)
Так, локація не айс, але й не дуже #дупасвіту! Гірше, якщо б було десь аж під лісом на Левандівці, чи в Рясному1/2 А так, то до основної дороги не далеко(300м), де проїзджає багато маршруток, атб - теж не далеко.... - ну і сам комплекс, наче, має бути гарним!(підземний паркінг/садочок/комерція і інше)
Та й який ще можна кращий бетон купити за ~ 2 Фонда? Ну не в іпотеку ж лізти!
До кордону близько кажете ?Хм..Це аргумент звичайно.., а наприклад з Майорівки - це вже набагато далі? Ваш потенційний квартирант буде прикордонником чи митником працювати та на велосипеді на роботу їздити? А може колійним обхідником та ходити на роботу через дорогу на залізницю ? До речі слушна порада - змонтувати квартиранту поличку для противогазу в коридорі біля вхідних дверей( далі поясню чому)), не вимикайтесь)) Дрібничка, але приємно. А тепер до головного - ви взагалі щось чули за підземні річки на Левандівці? ПРОБАЧТЕ, АЛЕ Ж ВИ Ж НЕ НАРОДИЛИСЯ У ЛЬВОВІ НАПЕВНО та не бігали хлопчиськом біля Протезного заводу неподалеку, тому швидше не чули про таку... То може поцікавитись захочете ось тут https://photo-lviv.in.ua/pidzemni-richk ... kyy-potik/ А я би на вашому місці поцікавився у Рієлу, чи часом не ПОПЛИВЕ той жк куди небудь під час будівництва ? Є звичайно шанс, якщо в Польщу (кордон ж неподалік).Тоді все ок і будемо усі ми вам тут щиро заздрити, бо станете власником житла у Європі)). «Річка Левандівка пахне поїздами, мостами, переїздами і брудними словами» , як співав покійний Скрябін.
roberto dark написав:До кордону близько кажете ?Хм..Це аргумент звичайно.., а наприклад з Майорівки - це вже набагато далі? Ваш потенційний квартирант буде прикордонником чи митником працювати та на велосипеді на роботу їздити? А може колійним обхідником та ходити на роботу через дорогу на залізницю ? До речі слушна порада - змонтувати квартиранту поличку для противогазу в коридорі біля вхідних дверей( далі поясню чому)), не вимикайтесь)) Дрібничка, але приємно. А тепер до головного - ви взагалі щось чули за підземні річки на Левандівці? ПРОБАЧТЕ, АЛЕ Ж ВИ Ж НЕ НАРОДИЛИСЯ У ЛЬВОВІ НАПЕВНО та не бігали хлопчиськом біля Протезного заводу неподалеку, тому швидше не чули про таку... То може поцікавитись захочете ось тут https://photo-lviv.in.ua/pidzemni-richk ... kyy-potik/ А я би на вашому місці поцікавився у Рієлу, чи часом не ПОПЛИВЕ той жк куди небудь під час будівництва ? Є звичайно шанс, якщо в Польщу (кордон ж неподалік).Тоді все ок і будемо усі ми вам тут щиро заздрити, бо станете власником житла у Європі)). «Річка Левандівка пахне поїздами, мостами, переїздами і брудними словами» , як співав покійний Скрябін.
Я так свій перший капітал заробив.Жив на Патона.Ставав зранку о 4.45, пішки на електричку яка відходила з П"ятого парку о 5.20 Пів восьмої на ст.Арламова Воля пересідав на маршрутку до Щегинів , а там на пішохід.Як повезе то пятнашку баксів мав(то зара не гроші ,а в другій половині 90-х 30$зарплата за місяць в Україні) І так 8-10раз на місяць.Два паспорти стесав від корки до корки.Часом вертатись доводилось електричкою, що приїзжала до Львова об 23.00 і йти через той такид П"ятий парк.Ща весь час крім ментів (два раза)нвхто не до колупувався. А там де Долярчик купив хату був молокозавод, при ньому був фірмовий магазин,,Комо"де я вже на початку 2000-х кілька разів на тиждень купляв молочку, коли працював біля МРЕВ. Пи.Си.Тому і не буду купляти квартири у Львові , бо все тримається на тих 35-40 тис.ІТ шниках , які працюють у Львові, і в разі якогось шухеру зберуть манатки і звалять звідси.(В мене знайомий ІТ вернувся з Вроцлава, каже нафіг(оренда кавалірки 2200зл+ податок 33%, а не 5 як у нас)