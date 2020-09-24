Додано: Суб 19 гру, 2020 18:58

Що бачить людина, яка вперше виходить з гарного залізничного двірця у Львів? Вона виходить в доброму настрої, бо приїхала до славетного в Європі Львова з Варшави, Кракова, Відня чи Будапешту на вихідні, просто перейти ся містом, помилуватися краєвидами з Високого Замку чи вежі ратушу, оглянути виставки й музейні колекції, випити вишуканої у «Світі кави». А ще їй легко, бо вона щойно спорожнилася за 6 грн. в звичайному совєцькому (єдиному відкритому з кількох) кльозеті.

Отже вона бачить чотири реклами таксі , що закривають пів неба під дашком, і бачать, що є дашки над зупинками трамваїв, яких нема і підіздять якісь ніби жовті бусики, схожі на ті, які їздили в них по селах 30 років тому.

Але їй того не треба, бо хоче перейтися пішки, зайти в сувенірну крамничку, в кафе, чи випити пива.

І вона ступає на брукований хідник проспекту з деревами чомусь посередині і йде до мети - шпилів польського костелу в далекій перспективі. З кожним кроком гість пересвідчується, що це безнадійно провінційне місто. Доходить втомлений до привокзальної площі де пияки продають ялинки, а тисяча бідно й негарно одягнених людей продають все, що мають, починаючи від шкарпеток, взувачки, майток і закінчуючи ременями, м’ясорубками з першої світової, і столовим сріблом з мельхіору. Чоловік ще переходить шкарпи трамвайних колій. Обходить привокзальний квартал крізь щільний натовп під ногами якого просто на хіднику лежать розчленовані, трупи вбитих тварин і птахів, продукти їх життєдіяльності - яйця, сир, масло, молоко в пляшках зібраних по смітниках, а ще гори мандарин, яких ніхто не купує, не дивлячись на смішну ціну 25 грн.

Гість переходить через дорогу, до чогось більш знайомого, до готичних форм європейського костелу і... вирішує повертатися у свій Відень із столиці Галичини.

І за увесь той час вона й не помітила, що 2 рази перетнула найдовший у світі сухопутній цілочисельний 24 меридіан, що перетинає 24 країни і тільки одне місто Львів, бо його просто ніяк не позначено.