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І зразу хочу сказати, що в шоці, як Флай, місяць тому, як пальцем в небо - точно попав в забудовника, а головне - в ЖК!!!
А, я ж то писав, що остаточне рішення по вибору ЖК, прийняв ще у вересні!
Тож, розпочинаю реаліті-шоу, але на іншій гілці! Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте! А тут, просто теж фіксуємо, що придбаний на котловані смарт, 27м2 у ЖК Ріел Сіті, із здачею до кінця весни 2022р.(тобто, за 1,5р.) Ціна 450Кгрн/16К дол.(в грн. трохи заокруглив, так як ролі дуже не грає 2-3тис)
Так, локація не айс, але й не дуже #дупасвіту! Гірше, якщо б було десь аж під лісом на Левандівці, чи в Рясному1/2 А так, то до основної дороги не далеко(300м), де проїзджає багато маршруток, атб - теж не далеко.... - ну і сам комплекс, наче, має бути гарним!(підземний паркінг/садочок/комерція і інше)
Та й який ще можна кращий бетон купити за ~ 2 Фонда? Ну не в іпотеку ж лізти!
До кордону близько кажете ?Хм..Це аргумент звичайно.., а наприклад з Майорівки - це вже набагато далі? Ваш потенційний квартирант буде прикордонником чи митником працювати та на велосипеді на роботу їздити? А може колійним обхідником та ходити на роботу через дорогу на залізницю ? До речі слушна порада - змонтувати квартиранту поличку для противогазу в коридорі біля вхідних дверей( далі поясню чому)), не вимикайтесь)) Дрібничка, але приємно. А тепер до головного - ви взагалі щось чули за підземні річки на Левандівці? ПРОБАЧТЕ, АЛЕ Ж ВИ Ж НЕ НАРОДИЛИСЯ У ЛЬВОВІ НАПЕВНО та не бігали хлопчиськом біля Протезного заводу неподалеку, тому швидше не чули про таку... То може поцікавитись захочете ось тут https://photo-lviv.in.ua/pidzemni-richk ... kyy-potik/ А я би на вашому місці поцікавився у Рієлу, чи часом не ПОПЛИВЕ той жк куди небудь під час будівництва ? Є звичайно шанс, якщо в Польщу (кордон ж неподалік).Тоді все ок і будемо усі ми вам тут щиро заздрити, бо станете власником житла у Європі)). «Річка Левандівка пахне поїздами, мостами, переїздами і брудними словами» , як співав покійний Скрябін.
Що бачить людина, яка вперше виходить з гарного залізничного двірця у Львів? Вона виходить в доброму настрої, бо приїхала до славетного в Європі Львова з Варшави, Кракова, Відня чи Будапешту на вихідні, просто перейти ся містом, помилуватися краєвидами з Високого Замку чи вежі ратушу, оглянути виставки й музейні колекції, випити вишуканої у «Світі кави». А ще їй легко, бо вона щойно спорожнилася за 6 грн. в звичайному совєцькому (єдиному відкритому з кількох) кльозеті. Отже вона бачить чотири реклами таксі , що закривають пів неба під дашком, і бачать, що є дашки над зупинками трамваїв, яких нема і підіздять якісь ніби жовті бусики, схожі на ті, які їздили в них по селах 30 років тому. Але їй того не треба, бо хоче перейтися пішки, зайти в сувенірну крамничку, в кафе, чи випити пива. І вона ступає на брукований хідник проспекту з деревами чомусь посередині і йде до мети - шпилів польського костелу в далекій перспективі. З кожним кроком гість пересвідчується, що це безнадійно провінційне місто. Доходить втомлений до привокзальної площі де пияки продають ялинки, а тисяча бідно й негарно одягнених людей продають все, що мають, починаючи від шкарпеток, взувачки, майток і закінчуючи ременями, м’ясорубками з першої світової, і столовим сріблом з мельхіору. Чоловік ще переходить шкарпи трамвайних колій. Обходить привокзальний квартал крізь щільний натовп під ногами якого просто на хіднику лежать розчленовані, трупи вбитих тварин і птахів, продукти їх життєдіяльності - яйця, сир, масло, молоко в пляшках зібраних по смітниках, а ще гори мандарин, яких ніхто не купує, не дивлячись на смішну ціну 25 грн. Гість переходить через дорогу, до чогось більш знайомого, до готичних форм європейського костелу і... вирішує повертатися у свій Відень із столиці Галичини. І за увесь той час вона й не помітила, що 2 рази перетнула найдовший у світі сухопутній цілочисельний 24 меридіан, що перетинає 24 країни і тільки одне місто Львів, бо його просто ніяк не позначено.
Востаннє редагувалось jump в Суб 19 гру, 2020 20:35, всього редагувалось 3 разів.
roberto dark написав:До кордону близько кажете ?Хм..Це аргумент звичайно.., а наприклад з Майорівки - це вже набагато далі? Ваш потенційний квартирант буде прикордонником чи митником працювати та на велосипеді на роботу їздити? А може колійним обхідником та ходити на роботу через дорогу на залізницю ? До речі слушна порада - змонтувати квартиранту поличку для противогазу в коридорі біля вхідних дверей( далі поясню чому)), не вимикайтесь)) Дрібничка, але приємно. А тепер до головного - ви взагалі щось чули за підземні річки на Левандівці? ПРОБАЧТЕ, АЛЕ Ж ВИ Ж НЕ НАРОДИЛИСЯ У ЛЬВОВІ НАПЕВНО та не бігали хлопчиськом біля Протезного заводу неподалеку, тому швидше не чули про таку... То може поцікавитись захочете ось тут https://photo-lviv.in.ua/pidzemni-richk ... kyy-potik/ А я би на вашому місці поцікавився у Рієлу, чи часом не ПОПЛИВЕ той жк куди небудь під час будівництва ? Є звичайно шанс, якщо в Польщу (кордон ж неподалік).Тоді все ок і будемо усі ми вам тут щиро заздрити, бо станете власником житла у Європі)). «Річка Левандівка пахне поїздами, мостами, переїздами і брудними словами» , як співав покійний Скрябін.
Я так свій перший капітал заробив.Жив на Патона.Ставав зранку о 4.45, пішки на електричку яка відходила з П"ятого парку о 5.20 Пів восьмої на ст.Арламова Воля пересідав на маршрутку до Щегинів , а там на пішохід.Як повезе то пятнашку баксів мав(то зара не гроші ,а в другій половині 90-х 30$зарплата за місяць в Україні) І так 8-10раз на місяць.Два паспорти стесав від корки до корки.Часом вертатись доводилось електричкою, що приїзжала до Львова об 23.00 і йти через той такид П"ятий парк.Ща весь час крім ментів (два раза)нвхто не до колупувався. А там де Долярчик купив хату був молокозавод, при ньому був фірмовий магазин,,Комо"де я вже на початку 2000-х кілька разів на тиждень купляв молочку, коли працював біля МРЕВ. Пи.Си.Тому і не буду купляти квартири у Львові , бо все тримається на тих 35-40 тис.ІТ шниках , які працюють у Львові, і в разі якогось шухеру зберуть манатки і звалять звідси.(В мене знайомий ІТ вернувся з Вроцлава, каже нафіг(оренда кавалірки 2200зл+ податок 33%, а не 5 як у нас)
roberto dark написав:До кордону близько кажете ?Хм..Це аргумент звичайно.., а наприклад з Майорівки - це вже набагато далі? Ваш потенційний квартирант буде прикордонником чи митником працювати та на велосипеді на роботу їздити? А може колійним обхідником та ходити на роботу через дорогу на залізницю ? До речі слушна порада - змонтувати квартиранту поличку для противогазу в коридорі біля вхідних дверей( далі поясню чому)), не вимикайтесь)) Дрібничка, але приємно. А тепер до головного - ви взагалі щось чули за підземні річки на Левандівці? ПРОБАЧТЕ, АЛЕ Ж ВИ Ж НЕ НАРОДИЛИСЯ У ЛЬВОВІ НАПЕВНО та не бігали хлопчиськом біля Протезного заводу неподалеку, тому швидше не чули про таку... То може поцікавитись захочете ось тут https://photo-lviv.in.ua/pidzemni-richk ... kyy-potik/ А я би на вашому місці поцікавився у Рієлу, чи часом не ПОПЛИВЕ той жк куди небудь під час будівництва ? Є звичайно шанс, якщо в Польщу (кордон ж неподалік).Тоді все ок і будемо усі ми вам тут щиро заздрити, бо станете власником житла у Європі)). «Річка Левандівка пахне поїздами, мостами, переїздами і брудними словами» , як співав покійний Скрябін.
Та який то львів"янин- село селом доляркуватим. Таких ми неосвідчених - рагулі звали,без образ. БО більшість не хотіла вчитися,а протирала штани.
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roberto dark написав:До кордону близько кажете ?Хм..Це аргумент звичайно.., а наприклад з Майорівки - це вже набагато далі? Ваш потенційний квартирант буде прикордонником чи митником працювати та на велосипеді на роботу їздити? А може колійним обхідником та ходити на роботу через дорогу на залізницю ? До речі слушна порада - змонтувати квартиранту поличку для противогазу в коридорі біля вхідних дверей( далі поясню чому)), не вимикайтесь)) Дрібничка, але приємно. А тепер до головного - ви взагалі щось чули за підземні річки на Левандівці? ПРОБАЧТЕ, АЛЕ Ж ВИ Ж НЕ НАРОДИЛИСЯ У ЛЬВОВІ НАПЕВНО та не бігали хлопчиськом біля Протезного заводу неподалеку, тому швидше не чули про таку... То може поцікавитись захочете ось тут https://photo-lviv.in.ua/pidzemni-richk ... kyy-potik/ А я би на вашому місці поцікавився у Рієлу, чи часом не ПОПЛИВЕ той жк куди небудь під час будівництва ? Є звичайно шанс, якщо в Польщу (кордон ж неподалік).Тоді все ок і будемо усі ми вам тут щиро заздрити, бо станете власником житла у Європі)). «Річка Левандівка пахне поїздами, мостами, переїздами і брудними словами» , як співав покійний Скрябін.
Та який то львів"янин- село селом доляркуватим. Таких ми неосвідчених - рагулі звали,без образ. БО більшість не хотіла вчитися,а протирала штани.
Так! Класичний рагуль! Який не здатний продумати ситуацію на два кроки вперед - тому що тупий і лінивий.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Ethereum написав:Дуже правильний підхід. Львів добре місто для життя. А скільки кімнат шукаєте?
Та щось, читаючи дописи шановних jump, Bolt сумніваюся чи таки дійсно добре)) Шукаю, то гучно сказано, більше придивляюся щось ближче до західного кордону, бо після останніх виборів якось атмосфера й перспектива в Полтаві не радує і не впевнений чи надовго тут залишуся (( Думаю, що розпочинати слід із 2к на 70м² в малоповерховій новобудові з двором без автомобілів на зразок ЖК "Місто Трав" чи щось подібне чи краще, але вибір забракували, а кращих варіантів ще не запропонували. Які є локації для комфортного життя сім'ї наразі з 2-х осіб без авто з перспективою розширення до 3-4х в найближчі роки й необхідність мати поруч садочок, паркову зону в пішій доступності, школу?