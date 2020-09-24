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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 603604605606
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:19

  stryzhko написав:
Ethereum написав:Дуже правильний підхід. Львів добре місто для життя. А скільки кімнат шукаєте?

Та щось, читаючи дописи шановних jump, Bolt сумніваюся чи таки дійсно добре))
Шукаю, то гучно сказано, більше придивляюся щось ближче до західного кордону, бо після останніх виборів якось атмосфера й перспектива в Полтаві не радує і не впевнений чи надовго тут залишуся ((
Думаю, що розпочинати слід із 2к на 70м² в малоповерховій новобудові з двором без автомобілів на зразок ЖК "Місто Трав" чи щось подібне чи краще, але вибір забракували, а кращих варіантів ще не запропонували.
Які є локації для комфортного життя сім'ї наразі з 2-х осіб без авто з перспективою розширення до 3-4х в найближчі роки й необхідність мати поруч садочок, паркову зону в пішій доступності, школу?

Ще на ,,Строімдомі"тусуюсь.Там один форумчанин з Сум теж придивлявся до Львова з такоїж причини як і ви.Але в кінці кінців купив квартиру у Франківську(Львів не потягнув по грошах)Тобто він би потягнув , щось подібне як купляє пан Долярчик, але він хотів , щось якісніше.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Bolt написав:Там один форумчанин з Сум теж придивлявся до Львова з такоїж причини як і ви.Але в кінці кінців купив квартиру у Франківську(Львів не потягнув по грошах)Тобто він би потягнув , щось подібне як купляє пан Долярчик, але він хотів , щось якісніше.

Та я розумію, що для нас провінціалів Львів, то планка висока, тому як варіант розпочати з оренди, а Франківськ, Тернопіль теж серед варіантів запасного аеродрому))
stryzhko
 
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