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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 20 гру, 2020 00:19
stryzhko написав:
Ethereum написав:Дуже правильний підхід. Львів добре місто для життя. А скільки кімнат шукаєте?
Та щось, читаючи дописи шановних jump
, Bolt
сумніваюся чи таки дійсно добре))
Шукаю, то гучно сказано, більше придивляюся щось ближче до західного кордону, бо після останніх виборів якось атмосфера й перспектива в Полтаві не радує і не впевнений чи надовго тут залишуся ((
Думаю, що розпочинати слід із 2к на 70м² в малоповерховій новобудові з двором без автомобілів на зразок ЖК "Місто Трав" чи щось подібне чи краще, але вибір забракували, а кращих варіантів ще не запропонували.
Які є локації для комфортного життя сім'ї наразі з 2-х осіб без авто з перспективою розширення до 3-4х в найближчі роки й необхідність мати поруч садочок, паркову зону в пішій доступності, школу?
Ще на ,,Строімдомі"тусуюсь.Там один форумчанин з Сум теж придивлявся до Львова з такоїж причини як і ви.Але в кінці кінців купив квартиру у Франківську(Львів не потягнув по грошах)Тобто він би потягнув , щось подібне як купляє пан Долярчик, але він хотів , щось якісніше.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 00:43
Bolt написав:Там один форумчанин з Сум теж придивлявся до Львова з такоїж причини як і ви.Але в кінці кінців купив квартиру у Франківську(Львів не потягнув по грошах)Тобто він би потягнув , щось подібне як купляє пан Долярчик, але він хотів , щось якісніше.
Та я розумію, що для нас провінціалів Львів, то планка висока, тому як варіант розпочати з оренди, а Франківськ, Тернопіль теж серед варіантів запасного аеродрому))
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Додано: Нед 20 гру, 2020 01:04
stryzhko написав:
Bolt написав:Там один форумчанин з Сум теж придивлявся до Львова з такоїж причини як і ви.Але в кінці кінців купив квартиру у Франківську(Львів не потягнув по грошах)Тобто він би потягнув , щось подібне як купляє пан Долярчик, але він хотів , щось якісніше.
Та я розумію, що для нас провінціалів Львів, то планка висока, тому як варіант розпочати з оренди, а Франківськ, Тернопіль теж серед варіантів запасного аеродрому))
70 метрів в нормальній локації - треба на 70000 розраховувати.
Франківськ набагато дешевше у всьому+ чисте повітря ,великий плюс. Гірські курорти рядом. Як на мене непоганий варіант,якщо непотягнете фінансово.
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