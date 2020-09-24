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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 604605606607>
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:19

  stryzhko написав:
Ethereum написав:Дуже правильний підхід. Львів добре місто для життя. А скільки кімнат шукаєте?

Та щось, читаючи дописи шановних jump, Bolt сумніваюся чи таки дійсно добре))
Шукаю, то гучно сказано, більше придивляюся щось ближче до західного кордону, бо після останніх виборів якось атмосфера й перспектива в Полтаві не радує і не впевнений чи надовго тут залишуся ((
Думаю, що розпочинати слід із 2к на 70м² в малоповерховій новобудові з двором без автомобілів на зразок ЖК "Місто Трав" чи щось подібне чи краще, але вибір забракували, а кращих варіантів ще не запропонували.
Які є локації для комфортного життя сім'ї наразі з 2-х осіб без авто з перспективою розширення до 3-4х в найближчі роки й необхідність мати поруч садочок, паркову зону в пішій доступності, школу?

Ще на ,,Строімдомі"тусуюсь.Там один форумчанин з Сум теж придивлявся до Львова з такоїж причини як і ви.Але в кінці кінців купив квартиру у Франківську(Львів не потягнув по грошах)Тобто він би потягнув , щось подібне як купляє пан Долярчик, але він хотів , щось якісніше.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 00:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Bolt написав:Там один форумчанин з Сум теж придивлявся до Львова з такоїж причини як і ви.Але в кінці кінців купив квартиру у Франківську(Львів не потягнув по грошах)Тобто він би потягнув , щось подібне як купляє пан Долярчик, але він хотів , щось якісніше.

Та я розумію, що для нас провінціалів Львів, то планка висока, тому як варіант розпочати з оренди, а Франківськ, Тернопіль теж серед варіантів запасного аеродрому))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 01:04

  stryzhko написав:
Bolt написав:Там один форумчанин з Сум теж придивлявся до Львова з такоїж причини як і ви.Але в кінці кінців купив квартиру у Франківську(Львів не потягнув по грошах)Тобто він би потягнув , щось подібне як купляє пан Долярчик, але він хотів , щось якісніше.

Та я розумію, що для нас провінціалів Львів, то планка висока, тому як варіант розпочати з оренди, а Франківськ, Тернопіль теж серед варіантів запасного аеродрому))



70 метрів в нормальній локації - треба на 70000 розраховувати.
Франківськ набагато дешевше у всьому+ чисте повітря ,великий плюс. Гірські курорти рядом. Як на мене непоганий варіант,якщо непотягнете фінансово.
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Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 09:04

  Ethereum написав:Франківськ набагато дешевше у всьому+ чисте повітря ,великий плюс. Гірські курорти рядом. Як на мене непоганий варіант,
на гірських курортах - покупець економ-житла - може працевлаштуватись? Двірником, охоронником?? І заробити купу грошей?

Чи навпаки, проїздити статки, зароблені "непосильною працею"?
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Frant
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 09:14

  Долярчик написав:А давайте так - критикувати - всі мастаки, а от візьміть і запропонуйте кращий варіант забетонуватись і в межах 400-450К?
Ану, хоч 1-2 варіанти?

Простак, тобі вже 100 разів пояснювали: в тебе немає достатньої суми для купівлі пристойного житла. В Україні ти не заробиш великих грошей, тому що ти обмежений і лінивий. Торгівля б/в велосипедами - не є надто прибутковим бізнесом. Таких як ти тут - мільйони.

Тому - тобі треба не язиком пашталакати на форумах, не каву пити з іншими ледарями - а їхати на заробки у Польщу, Америку чи Німечимну. Суниці збирати, на заводі на ковейєрі гайки крутити, дупи в Італії старцям підмивати. За 5 років економного життя - відкладеш трохи грошей,купиш щось пристойне з нерухомості.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:08

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  stryzhko написав:Думаю, що розпочинати слід із 2к на 70м² в малоповерховій новобудові з двором без автомобілів на зразок ЖК "Місто Трав" чи щось подібне чи краще, але вибір забракували, а кращих варіантів ще не запропонували.


аби Ви мали розуміння, що у львівських забудовників "Двір без авто" це розпіарена рекламна фішка.
В реалі - посередині двору дитячі гойдалки/лазанки, по яких до ночі товчуться і горлають місцеві та немісцеві діти/підлітки і цей галас відлунює по такому двору, оскільки він у формі колодязя.
А з паркуванням вилізає купа проблем, оскільки всім не вистачає місць і тоді сварки, підпирання, виклики поліції, евакуатори і т.д. Масив Пасічний, до прикладу.
Знахабнілий забудовник дуже добре обізнаний із такою проблемою і продає паркомісця по 10 тис доларів, частина з них відповідно не купується, тоді намагається здати в оренду за 2000 грн/місяць, що складає відповідно 24000грн/рік (ціна повного каско... :shock: )
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:21

  Frant написав:
  Долярчик написав:Ну все, вмовили - продаю по переуступці! :D

Ти нічого й не купляв.
Просто флудиш.

Переказуєш 5 000грн, чи більше, будь-якій хворій дитинці - чек про переказ коштів викладаєш тут із написам "для Долярчика".
Тоді я тут викладаю свої доки із прикритим прізвищем і зверху ставлю листочок з написом "для Франта"!
Ок?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:28

Долярчик, як в договорі прописано відповідальність забудовника за невчасну здачу обєкта?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:34

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, як в договорі прописано відповідальність забудовника за невчасну здачу обєкта?

сертифікати дадуть))
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:54

  Долярчик написав:
  Frant написав:
  Долярчик написав:Ну все, вмовили - продаю по переуступці! :D

Ти нічого й не купляв.
Просто флудиш.

Переказуєш 5 000грн, чи більше, будь-якій хворій дитинці - чек про переказ коштів викладаєш тут із написам "для Долярчика".
Тоді я тут викладаю свої доки із прикритим прізвищем і зверху ставлю листочок з написом "для Франта"!
Ок?


Фото документів (навіть з прізвищем - Долярчик чи Простак) я можу виставити в будь який момент. Є така програма, Фотошоп. Дає величезні можливості тому, хто вміє.
Вчись, торговець!

Можеш пошукати на форумах допис Будівельника, як він купив чи продав 5000 т золота у злитках - він виставив такий документ. Лише Фотошоп, жодного лукавства)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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