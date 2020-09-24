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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 20 гру, 2020 00:19
stryzhko написав:
Ethereum написав:Дуже правильний підхід. Львів добре місто для життя. А скільки кімнат шукаєте?
Та щось, читаючи дописи шановних jump
, Bolt
сумніваюся чи таки дійсно добре))
Шукаю, то гучно сказано, більше придивляюся щось ближче до західного кордону, бо після останніх виборів якось атмосфера й перспектива в Полтаві не радує і не впевнений чи надовго тут залишуся ((
Думаю, що розпочинати слід із 2к на 70м² в малоповерховій новобудові з двором без автомобілів на зразок ЖК "Місто Трав" чи щось подібне чи краще, але вибір забракували, а кращих варіантів ще не запропонували.
Які є локації для комфортного життя сім'ї наразі з 2-х осіб без авто з перспективою розширення до 3-4х в найближчі роки й необхідність мати поруч садочок, паркову зону в пішій доступності, школу?
Ще на ,,Строімдомі"тусуюсь.Там один форумчанин з Сум теж придивлявся до Львова з такоїж причини як і ви.Але в кінці кінців купив квартиру у Франківську(Львів не потягнув по грошах)Тобто він би потягнув , щось подібне як купляє пан Долярчик, але він хотів , щось якісніше.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 00:43
Bolt написав:Там один форумчанин з Сум теж придивлявся до Львова з такоїж причини як і ви.Але в кінці кінців купив квартиру у Франківську(Львів не потягнув по грошах)Тобто він би потягнув , щось подібне як купляє пан Долярчик, але він хотів , щось якісніше.
Та я розумію, що для нас провінціалів Львів, то планка висока, тому як варіант розпочати з оренди, а Франківськ, Тернопіль теж серед варіантів запасного аеродрому))
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Додано: Нед 20 гру, 2020 01:04
stryzhko написав:
Bolt написав:Там один форумчанин з Сум теж придивлявся до Львова з такоїж причини як і ви.Але в кінці кінців купив квартиру у Франківську(Львів не потягнув по грошах)Тобто він би потягнув , щось подібне як купляє пан Долярчик, але він хотів , щось якісніше.
Та я розумію, що для нас провінціалів Львів, то планка висока, тому як варіант розпочати з оренди, а Франківськ, Тернопіль теж серед варіантів запасного аеродрому))
70 метрів в нормальній локації - треба на 70000 розраховувати.
Франківськ набагато дешевше у всьому+ чисте повітря ,великий плюс. Гірські курорти рядом. Як на мене непоганий варіант,якщо непотягнете фінансово.
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Додано: Нед 20 гру, 2020 09:04
Ethereum написав:
Франківськ набагато дешевше у всьому+ чисте повітря ,великий плюс. Гірські курорти рядом. Як на мене непоганий варіант,
на гірських курортах - покупець економ-житла - може працевлаштуватись? Двірником, охоронником?? І заробити купу грошей?
Чи навпаки, проїздити статки, зароблені "непосильною працею"?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 20 гру, 2020 09:14
Долярчик написав:
А давайте так - критикувати - всі мастаки, а от візьміть і запропонуйте кращий варіант забетонуватись і в межах 400-450К?
Ану, хоч 1-2 варіанти?
Простак, тобі вже 100 разів пояснювали: в тебе немає достатньої суми для купівлі пристойного житла. В Україні ти не заробиш великих грошей, тому що ти обмежений і лінивий. Торгівля б/в велосипедами - не є надто прибутковим бізнесом. Таких як ти тут - мільйони.
Тому - тобі треба не язиком пашталакати на форумах, не каву пити з іншими ледарями - а їхати на заробки у Польщу, Америку чи Німечимну. Суниці збирати, на заводі на ковейєрі гайки крутити, дупи в Італії старцям підмивати. За 5 років економного життя - відкладеш трохи грошей,купиш щось пристойне з нерухомості.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 20 гру, 2020 10:08
stryzhko написав:
Думаю, що розпочинати слід із 2к на 70м² в малоповерховій новобудові з двором без автомобілів на зразок ЖК "Місто Трав" чи щось подібне чи краще, але вибір забракували, а кращих варіантів ще не запропонували.
аби Ви мали розуміння, що у львівських забудовників "Двір без авто" це розпіарена рекламна фішка.
В реалі - посередині двору дитячі гойдалки/лазанки, по яких до ночі товчуться і горлають місцеві та немісцеві діти/підлітки і цей галас відлунює по такому двору, оскільки він у формі колодязя.
А з паркуванням вилізає купа проблем, оскільки всім не вистачає місць і тоді сварки, підпирання, виклики поліції, евакуатори і т.д. Масив Пасічний, до прикладу.
Знахабнілий забудовник дуже добре обізнаний із такою проблемою і продає паркомісця по 10 тис доларів, частина з них відповідно не купується, тоді намагається здати в оренду за 2000 грн/місяць, що складає відповідно 24000грн/рік (ціна повного каско...
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Додано: Нед 20 гру, 2020 10:21
Frant написав: Долярчик написав:
Ну все, вмовили - продаю по переуступці!
Ти нічого й не купляв.
Просто флудиш.
Переказуєш 5 000грн, чи більше, будь-якій хворій дитинці - чек про переказ коштів викладаєш тут із написам "для Долярчика".
Тоді я тут викладаю свої доки із прикритим прізвищем і зверху ставлю листочок з написом "для Франта"!
Ок?
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Нед 20 гру, 2020 10:28
Долярчик, як в договорі прописано відповідальність забудовника за невчасну здачу обєкта?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Нед 20 гру, 2020 10:34
Квесторе_поверніться написав:Долярчик
, як в договорі прописано відповідальність забудовника за невчасну здачу обєкта?
сертифікати дадуть))
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Додано: Нед 20 гру, 2020 10:54
Долярчик написав: Frant написав: Долярчик написав:
Ну все, вмовили - продаю по переуступці!
Ти нічого й не купляв.
Просто флудиш.
Переказуєш 5 000грн, чи більше, будь-якій хворій дитинці - чек про переказ коштів викладаєш тут із написам "для Долярчика".
Тоді я тут викладаю свої доки із прикритим прізвищем і зверху ставлю листочок з написом "для Франта"!
Ок?
Фото документів (навіть з прізвищем - Долярчик чи Простак) я можу виставити в будь який момент. Є така програма, Фотошоп. Дає величезні можливості тому, хто вміє.
Вчись, торговець!
Можеш пошукати на форумах допис Будівельника, як він купив чи продав 5000 т золота у злитках - він виставив такий документ. Лише Фотошоп, жодного лукавства)))
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