таких пунктів, немає в жодного забудовника...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 гру, 2020 10:59
таких пунктів, немає в жодного забудовника...
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Додано: Нед 20 гру, 2020 11:02
Тому в будь якому районі Києва - стоять десятки недобудів в 25 поверхів кожний.
І ніхто не планує притягати до відповідальності долярчиків найвищого шабля
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 20 гру, 2020 11:10
Відповідальності за несплату чи невчасну сплату за квартиру теж немає?
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Додано: Нед 20 гру, 2020 11:17
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Я це розумію, тому саме це й потрібно в найближчій перспективі, щоб діти й люди соціально адаптуватися на майданчиках, без ризику потрапити під авто в дворі, а не сиділи в гаджетах, як зараз у моїх знайомих в Полтаві, бо в дворі крім парковки й двох качель немає нічого.
Проблеми паркування наразі не цікавлять. Вони саме дорогими паркомісцями і податками в цивілізованому світі й вирішуються, як би не хотілося автовласникам безкоштовних. Віддаю перевагу таксі при необхідності й громадському транспорту.
В майбутньому в планах побудувати будинок і взагалі втекти з міста, але наразі вимоги такі, як є.
Ви можете порадити щось цікаве для моїх критеріїв у Львові, а не лише критикувати?
Хоча бачу, що провінційний Франківськ для мене більше підходить.))
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