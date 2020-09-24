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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 604605606607
Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 10:59

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, як в договорі прописано відповідальність забудовника за невчасну здачу обєкта?


таких пунктів, немає в жодного забудовника...
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:02

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, як в договорі прописано відповідальність забудовника за невчасну здачу обєкта?


таких пунктів, немає в жодного забудовника...

Тому в будь якому районі Києва - стоять десятки недобудів в 25 поверхів кожний.
І ніхто не планує притягати до відповідальності долярчиків найвищого шабля
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:10

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, як в договорі прописано відповідальність забудовника за невчасну здачу обєкта?


таких пунктів, немає в жодного забудовника...

Відповідальності за несплату чи невчасну сплату за квартиру теж немає?
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 11:17

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

jump написав:
аби Ви мали розуміння, що у львівських забудовників "Двір без авто" це розпіарена рекламна фішка.
В реалі - посередині двору дитячі гойдалки/лазанки, по яких до ночі товчуться і горлають місцеві та немісцеві діти/підлітки і цей галас відлунює по такому двору, оскільки він у формі колодязя.
А з паркуванням вилізає купа проблем, оскільки всім не вистачає місць і тоді сварки, підпирання, виклики поліції, евакуатори і т.д. Масив Пасічний, до прикладу.


Я це розумію, тому саме це й потрібно в найближчій перспективі, щоб діти й люди соціально адаптуватися на майданчиках, без ризику потрапити під авто в дворі, а не сиділи в гаджетах, як зараз у моїх знайомих в Полтаві, бо в дворі крім парковки й двох качель немає нічого.
Проблеми паркування наразі не цікавлять. Вони саме дорогими паркомісцями і податками в цивілізованому світі й вирішуються, як би не хотілося автовласникам безкоштовних. Віддаю перевагу таксі при необхідності й громадському транспорту.
В майбутньому в планах побудувати будинок і взагалі втекти з міста, але наразі вимоги такі, як є.
Ви можете порадити щось цікаве для моїх критеріїв у Львові, а не лише критикувати?
Хоча бачу, що провінційний Франківськ для мене більше підходить.))
stryzhko
 
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